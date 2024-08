Torino: Presi i predoni di rame

Presi i predoni di rame

Comando Provinciale di Torino – Grugliasco (TO), 07/08/2024 14:36

Un nordafricano di 52 anni e due cittadini dell’est Europa di 30 e 44 anni sono stati arrestati dai Carabinieri di Grugliasco perché gravemente indiziati di “furto aggravato in concorso”. I militari, a seguito del furto di numerose bobine di cavi elettrici in rame avvenuto nella nottata del 4 agosto u.s. presso il cantiere del “Nuovo Polo Scientifico Universitario”, hanno immediatamente attivato una serie di accertamenti utili al rintraccio dei malfattori. Nella mattinata del 6 agosto, a termine di nuovo sopralluogo all’interno del cantiere, i Carabinieri hanno notato parcheggiato nei pressi del varco d’accesso un furgone di colore giallo. Alla vista dei militari un uomo è immediatamente salito sul mezzo e si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento è stato fermato e tutti gli occupanti identificati. Il fiuto dei militari ha fatto centro, a seguito di perquisizione veicolare, sono state rinvenute 155 sezioni di cavi elettrici da cablaggio in rame per un peso complessivo di 180 kg e un valore commerciale di 1440 euro. A conclusione di ulteriori indagini, i tre sono stati anche denunciati perché gravemente indiziati di “furto aggravato in concorso” per essere presumibilmente anche gli autori del furto del 4 agosto. L’arresto dei presunti ladri, ha permesso agli uomini dell’Arma di infliggere un duro colpo alla criminalità dedita a questi tipi reati. Il materiale rinvenuto è usato esclusivamente su importanti cantieri dove vengono realizzate grandi opere edili è il “Nuovo Polo Scientifico Universitario” è uno di questi. I tre soggetti sono stati accompagnati presso la casa circondariale “Lorusso-Cutugno” di Torino a disposizione dell’A.G.. I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.

