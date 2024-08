Palio 17 agosto 2024, vince la Contrada della Lupa

https://www.facebook.com/share/p/ud3pgJMjyNwv8Vgo/

Il cavallo Benitos e il fantino Dino Pes detto Velluto

portano il Drappellone di Riccardo Guasco in via di Vallerozzi

Palio 17 agosto 2024, vince la Contrada Lupa

E’ la Contrada della Lupa a vincere il Palio del 17 agosto 2024, con il cavallo Benitos e il fantino Dino Pes detto Velluto. Il Drappellone di Riccardo Guasco, dedicato alla Madonna Assunta, va nella Contrada di Vallerozzi.

Dopo le sei prove che si sono svolte regolarmente e il rinvio per maltempo, la Carriera si è svolta con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19, come stabilito nella giornata di ieri, venerdì 16 agosto.

Questo l’ordine ai canapi per la mossa, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti.

POSTO AI CANAPI

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

1

Onda

Sebastiano Murtas detto Grandine

Canarinu

2

Istrice

Giovanni Atzeni detto Tittia

Viso d’Angelo

3

Lupa

Dino Pes detto Velluto

Benitos

4

Chiocciola

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Comancio

5

Oca

Carlo Sanna detto Brigante

Ares Elce

6

Leocorno

Elias Mannucci detto Turbine

Zentiles

7

Selva

Andrea Sanna detto Virgola

Tabacco

8

Valdimontone

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Veranu

9

Nicchio

Federico Guglielmi detto Tamurè

Brivido Sardo

Rincorsa

Civetta

Enrico Bruschelli detto Bellocchio

Zenis

Sono state due le mosse non valide, segnalate dallo scoppio del “mortaretto”. La Lupa è partita in testa ed è riuscita a mantenere la prima posizione per tutti e tre i giri della Carriera, con la Selva, la Chiocciola e l’Oca che hanno provato a raggiungerla invano. Al termine dei tre giri Dino Pes ha alzato il nerbo in segno di vittoria.

Il popolo di via di Vallerozzi, dopo la corsa, si è recato in trionfo con cavallo e fantino presso il Duomo di Siena per rendere omaggio alla Madonna Assunta. Il fantino Dino Pes detto Velluto, nato a Silanus (Nu) il 12 dicembre 1980, è alla sua prima vittoria (su un totale di dieci Carriere corse). Il cavallo Benitos, castrone sauro di sette anni, ha colto la vittoria all’esordio in Piazza del Campo. Capitano della Contrada della Lupa è Giulio Bruni, Fiduciari sono Giacomo Vichi, Francesco Viviani e Michele Carrabba. Priore è Carlo Piperno, Barbaresco è Leonardo Giorgi. La Contrada della Lupa è alla sua trentottesima vittoria.

I dieci cavalli che hanno corso il Palio sono tornati tutti regolarmente nelle stalle delle rispettive Contrade.