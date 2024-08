JAZZINSIEME SPILIMBERGO

Dal 28 agosto al 1°settembre la città del mosaico si tinge di musica con 5 giorni di concerti.

Tra i grandi nomi sul Main Stage,

Gegè Telesforo con il nuovo progetto

“Big Mama Legacy”

Dopo il successo clamoroso dell’edizione Pordenonese, Jazzinsieme è pronto a conquistare un altro gioiello del Friuli-Venezia Giulia.

Dal 28 agosto al 1°settembre, il Festival musicale organizzato dall’Associazione Culturale Blues In Villa APS arriva nella bellissima Spilimbergo, con 5 giorni di musica dal vivo tra jazz, blues e un pizzico di rock, tutti a ingresso libero.

I concerti, che si divideranno in Main Stage e Club Live, daranno modo agli spettatori di sperimentare l’accoglienza cittadina nei locali del centro, per poi spostarsi in Piazza Garibaldi per gli eventi della sera.

L’entusiasmo dell’amministrazione comunale nel sostenere l’iniziativa passa per le parole del sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli: “La musica rappresenta un valore identitario per Spilimbergo che esprime da sempre un ricco movimento di appassionati. Ecco che la proposta di Jazzinsieme rinnova l’offerta ai nostri cittadini e ad un pubblico più ampio che è attento alla qualità delle scelte operate da questa Amministrazione Comunale. La formula dei concerti aperitivo, inoltre, integra il valore dell’ospitalità che contraddistingue la città del mosaico.”

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, Giorgio Ivan e Vincenzo Barattin, rispettivamente presidente e direttore artistico dell’Associazione Culturale Blues In Villa APS, promotrice dell’evento, nel raccontare il festival che verrà:

“Il grande sostegno che abbiamo ottenuto dall’amministrazione comunale di Spilimbergo ci ha davvero colpiti” afferma Giorgio Ivan “e testimonia l’importanza degli eventi musicali anche di nicchia come parte dell’attrattiva turistica. Portare Jazzinsieme fuori da Pordenone è per noi un’occasione di crescita, e farlo in un borgo caratteristico come Spilimbergo lo è ancora di più.”

A commentare il programma è invece Vincenzo Barattin: “Il cartellone concentrerà 8 concerti di altissima qualità in 5 giorni di Festival. Gli artisti scelti abbracciano il jazz, il blues e il rock, ci sarà da scoprire tanta nuova musica e ascoltare grandi classici reinterpretati. Sul Main Stage avremo grandi nomi locali come Maurizio Pagnutti, ma anche nuovi talenti internazionali come Kevin Davy White, l’eclettismo di Helga Plankensteiner e per finire la star Gegè Telesforo con un nuovissimo progetto che omaggia la scena blues romana. Ci sarà da divertirsi anche con i Club Live, che saranno nei locali del centro e conteranno su nomi di assoluto rilievo”

IL PROGRAMMA – MAIN STAGE IN PIAZZA GARIBALDI

Piazza Garibaldi sarà la sede del Main Stage di Jazzinsieme Spilimbergo, che ospiterà i 4 concerti principali di questa edizione.

Tutti i concerti inizieranno alle 21:15 e sono a ingresso libero.

In caso di maltempo gli eventi si terranno presso il Teatro Miotto.

­

Si inizia mercoledì 28 agosto, con il progetto Jelly Roll Plays Morton: un quintetto capitanato da Helga Plankensteiner, che omaggia con forte estro creativo il genio di Jelly Roll Morton. Un’originale formazione con tre fiati dal registro basso: sax baritono, clarinetto basso e tuba, oltre a pianoforte e batteria, composta da musicisti di indiscutibile talento: Achille Succi, Glauco Benedetti, Michael Lösch e Marco Soldà.

Giovedì 29 agosto vedrà invece salire sul palco il New Think Jazz Quartet. Nato dalla collaborazione tra il pianista e compositore Bruno Cesselli e il batterista Maurizio Pagnutti, il NTJQ prende il nome da un movimento musicale degli anni sessanta legato agli aspetti improvvisativi della musica jazz. Il quartetto è completato da Nicola Barbon al contrabbasso e da Mirko Cisilino alla tromba e trombone.

Sonorità più forti la sera di venerdì 30 agosto, con Kevin Davy White. Un talentuoso artista che si è lanciato nella corsa verso il successo partendo dalla Francia – il suo Paese natale – verso il Regno Unito, dove la scena rock-blues è più viva e apprezzata. Si è fatto conoscere con grandi doti di cantante e musicista che l’hanno portato nel tempo a fiancheggiare sul palco Lionel Richie e ad esibirsi al Montreux Jazz Festival.

Infine, appuntamento sabato 31 agosto con una vera star della voce jazz: Gegè Telesforo, con il nuovo progetto “Big Mama Legacy”. Un omaggio alle vibrazioni e atmosfere che si sono respirate all’omonimo music club di Trastevere, attivo dagli anni ’80 e chiuso definitivamente nel corso della pandemia. Sul palco con GeGè ci saranno Matteo Cutello alla tromba, Giovanni Cutello al sax alto, Christian Mascetta alla chitarra, Domenico Sanna all’organo e tastiere e Michele Santoleri alla batteria.

­

CLUB LIVE – I CONCERTI-APERITIVO IN CITTÀ

Anche a Spilimbergo Jazzinsieme mantiene la propria natura di festival diffuso, con una serie di eventi che espandono il programma generale arricchendolo e coinvolgendo i locali della città nella programmazione. Il 28, 29, 30 agosto e il 1° settembre si terranno altri 4 concerti: il Marco Ponchiroli Trio presso la Trattoria Tre Corone, la Positiva Rockabilly Gang presso il Caffè Griz, il Massimo Chiarella Quartet all’Enoteca La Torre e il Broadway Standards Trio, di nuovo alla Trattoria Tre Corone.

Il programma dettagliato dei Club Live è disponibile sul sito jazzinsieme.com

JAZZINSIEME – la Storia del Jazz in Friuli-Venezia Giulia

La storia di Jazzinsieme inizia negli anni ’80, quando il sassofonista Gaspare Pasini fondò il Festival jazz che ha portato il gotha del jazz mondiale a Pordenone in una manciata di edizioni: basti pensare che tra i protagonisti di questa prima fase del festival ci sono stati Woody Shaw, Joe Farrell, Tony Scott, Elvin Jones, Michael Brecker, Phil Woods, Chet Baker e Woody Herman e molti altri.

Nel 2019 l’Associazione Culturale Blues In Villa APS ha deciso di ri-fondare il Festival, mantenendo il logo e la linfa vitale originali e donando un nuovo jazz festival a Pordenone. Le 6 edizioni già trascorse di Jazzinsieme hanno ospitato nomi del calibro di John Scofield, Billy Cobham, Richard Bona, Avishai Cohen, RYMDEN, Kurt Elling, Charlie Hunter, Fabrizio Bosso, Enrico Merlin, Gegè Telesforo, Gianpaolo Rinaldi Trio, Gianluca Petrella, il trio Calderazzo-Patitucci-Weckl.

Jazzinsieme 2024 è realizzato dall’Associazione Culturale Blues In Villa APS con la collaborazione ed il supporto di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli, Camera di Commercio Pordenone-Udine e importanti partner privati quali OESSE, Ricci Group, Banca 360 FVG e Salvadori Arte.

­

Informazioni

JAZZINSIEME

Sito: www.jazzinsieme.com

E-mail: info@jazzinsieme.com

FB: www.facebook.com/jazzinsieme

IG: www.instagram.com/jazzinsiemefestival/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/associazione-culturale-blues-in-villa/

Youtube: www.youtube.com/@Jazzinsiemefestival

­

Ufficio Stampa A-Z Press

info@a-zpress.com

­

