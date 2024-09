Intimidazione Vallati, Gualtieri: ” Roma dalla parte di chi si impegna per la legalità “

INTIMIDAZIONE VALLATI A CORVIALE: GUALTIERI, “ROMA DALLA PARTE DI CHI SI IMPEGNA PER LEGALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE.

MA ADESSO ISTITUZIONI TUTTE IN CAMPO PER FERMARE CHI VUOLE OSTACOLARE IL CAMBIAMENTO”

Roma, 14 settembre 2024 – “Esprimo a nome di tutta l’Amministrazione capitolina piena solidarietà e sostegno allo straordinario lavoro che Massimo Vallati, con il suo progetto di “calcio sociale”, porta avanti a Corviale. Roma sarà sempre dalla parte di chi lavora per difendere la legalità e per promuovere inclusione e coesione sociale. Ma adesso è necessario che tutte le istituzioni accendano i riflettori su questo quartiere, perché i tanti investimenti che pure stiamo mettendo in campo per rilanciare la qualità degli edifici, gli spazi comuni, il verde e i servizi rischiano di non bastare. È arrivato il momento di sederci tutti insieme in una stanza e di stabilire una strategia integrata di intervento che faccia capire davvero come, sia alle istituzioni sia a chi come Massimo si impegna ogni giorno sul territorio, le intimidazioni non facciano paura e che, anzi, produrranno un maggiore impegno comune e una più costante presenza dello Stato. Il cambiamento a Corviale non si fermerà”.

Lo dichiara in una nota il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.