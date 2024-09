” Narrare Roma “, convegno in Campidoglio

“NARRARE ROMA”, UN CONVEGNO IN CAMPIDOGLIO

La fascinazione di Roma nel linguaggio contemporaneo e nella trasformazione della città

Sala della Protomoteca – Martedì 17 settembre 2024 ore 16

Roma,16 settembre 2024 – “Narrare Roma” è il titolo del Convegno organizzato da Roma Capitale e dalla Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners che si terrà in Campidoglio martedì 17 settembre alle ore 16. Il ruolo della comunicazione e della narrazione della città è il tema al centro delle riflessioni e degli approfondimenti della giornata.

Nella Sala della Protomoteca ne discuteranno, insieme al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, tra gli altri Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Giuseppe De Rita, presidente del Censis, Luigi Zoja, psicoanalista, Fabio Parasecoli, docente di Food Studies alla New York University, Stefania Siani, professionista nel settore della pubblicità, Francesco Buschi, strategy director presso FutureBrand, Eduardo Santander, direttore esecutivo dell’European Travel Commission (ETC) e Antonio Preiti, della Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners.

Come convivono le molteplici dimensioni della città, la sua eredità storico-artistica, l’importanza religiosa e la capacità di vivere a contatto con una stratificazione millenaria unica al mondo, con le esigenze di una città che cambia? Come tutto questo viene comunicato e narrato all’esterno? A quali strumenti innovativi si affida Roma per raccontare la sua storia e le sue trasformazioni? E questa narrazione può influenzare o modificare i comportamenti turistici?

Questi e altri interrogativi saranno al centro degli interventi con lo scopo di capire come rendere “diversamente attrattiva” Roma, come individuare alternative al fenomeno dell’overtourism e come riflettere al meglio l’immagine della città.

Il Convegno “Narrare Roma” vuole avviare una riflessione profonda su questi temi e offrire linee guida concrete su come Roma debba raccontarsi, non solo al mondo, ma anche ai suoi cittadini, in un dialogo aperto in cui la città continua a risplendere nel presente e a proiettarsi con vigore nel futuro.

L’ingresso alla Sala della Protomoteca in Campidoglio martedì 17 dalle ore 16 è libero. È consigliata la registrazione all’indirizzo info@attrazioneroma.it.