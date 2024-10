Bologna, Esplosione alla Toyota Material Handling

Lavoro. Esplosione alla Toyota Material Handling, la Presidenza della Regione si stringe attorno alle famiglie delle vittime e dei feriti: a loro, ai colleghi e ai lavoratori la vicinanza di tutta la comunità emiliano-romagnola. Convocato il Patto per il Lavoro e per il Clima con tutte le parti sociali: strage che va fermata

Giovedì 31 ottobre riunione del Patto, con sindacati e associazioni di impresa

Bologna – L’ennesima, inaccettabile tragedia in un luogo di lavoro: una strage che va fermata. La Presidenza e la Giunta della Regione Emilia-Romagna si stringono attorno alle famiglie delle vittime e dei feriti causate dall’esplosione di ieri pomeriggio allo stabilimento Toyota Material Handling di Bologna: a loro, ai colleghi e ai lavoratori del Gruppo va la solidarietà dell’intera comunità regionale.

L’impegno per garantire condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro deve passare per il pieno rispetto delle regole e i necessari controlli, ma anche attraverso un rinnovato impegno di tutta la società e le sue componenti. Uno sforzo condiviso e un obiettivo comune che, sottoscritti a Bologna con l’Accordo per la “Tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, vanno ribaditi e rafforzati: anche per questo, la Presidenza della Regione, come anticipato nell’ultima seduta, ha convocato giovedì 31 ottobre, alle 14, il Patto per il Lavoro e per il Clima, organismo che in Emilia-Romagna riunisce tutte le parti sociali, a partire dai sindacati e dalle associazioni d’impresa, per una riunione dedicata al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.