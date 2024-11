Palermo: XXXIII stagione concertistica

image.png

XXXIII stagione concertistica | Concerti d’Inverno

Palermo • 10 novembre > 15 dicembre

Domenica 24 novembre > Sala Lanza | Orto Botanico > COLLETTIVO RAHGOO

PALERMO. Un quintetto insolito, originale e innovativo per il secondo appuntamento del ciclo di sei Concerti d’inverno dell’Associazione Kandinskij diretta da Aldo Lombardo: domenica 24 novembre alle 19 nella Sala Lanza dell’Orto Botanico, concerto del collettivo musicale RahGoo formato da Xuan Arfenoni (al sassofono), Aki Spadaro (organo e synth), Sergio Schifano (chitarra elettrica), Luca La Russa (basso), Manfredi Crocivera (batteria). È una proposta abbastanza nuova per la Kandinskij che ha voluto inserire nel suo cartellone questa originale e innovativa formazione elettrica con una ricetta musicale esplosiva e invitante, in cui tradizione e sperimentazione si fondono nell’ improvvisazione. Sono cinque artisti di eccezionale valore strumentale, accomunati da un’eclettica cultura musicale e da una sorprendente versatilità di linguaggio: RahGoo nasce e cresce sulle spalle delle loro esperienze artistiche costruendo un percorso sonoro autonomo che ascolta echi di jazz, rock, soul, colori arabo mediterranei ed equilibrate consonanze armoniche. Una presenza a pieno titolo in una rassegna di musica da camera come quella della Kandinskij.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: domenica 1 dicembre ci si sposta all’Oratorio di San Lorenzo per ascoltare il raffinato ensemble barocco Ellipsis che offre la preziosa e rara occasione di ascolto di due Trio Sonate del compositore ceco Jan Dismas Zelenka considerato come il Johann Sebastian Bach di Praga.

La stagione è realizzata con il contributo del Mic (Ministero della Cultura) e della Regione Siciliana, con partner di rilievo come l’European Orgel Festival, l’AIAM (Associazione italiana attività musicali), la casa discografica Diafonè, il SiMuA (Sistema museale di Ateneo), la Compagnia dell’Immacolata Concezione, la Congregazione San Filippo Neri di Palermo e CoopCulture.

BIGLIETTI + PREVENDITA + INFO:

Intero € 15 • Ridotto studenti, over 65 e personale UNIPA: € 7 – prevendita: Orto Botanico

Info : Associazione Kandinskij – Tel. 3282150835 – 091.5076861

asskandi@asskandi.it Contatto WA 328.2150835. Tickets online: www.coopculture.it

Programma

DOMENICA 24 NOVEMBRE, ORE 19 – Sala Lanza dell’ Orto botanico

RahGoo Collettivo musicale

Xuan Arfenoni, sax • Aki Spadaro, organo e synth • Sergio Schifano, chitarra elettrica • Luca La Russa, basso elettrico • Manfredi Crocivera, batteria

Composizioni originali di RahGoo

DOMENICA 1 DICEMBRE, ORE 19 – Oratorio di San Lorenzo

Ensemble Ellipsis

Carlo Cesaraccio e Georgij Tarasov, oboi • Emanuel Sint, fagotto • Elisabetta Soresina, violoncello • Chiara Nicora, clavicembalo

J. D. Zelenka Trio sonata n. 6 in Do minore • D. Cimarosa Tre sonate per clavicembalo • G. F. Haendel Triosonata no. 2 in Re minore HWV 381 • A. Vivaldi Concerto per Fagotto in Mi Minore, RV 484 • D. Paradisi Toccata per clavicembalo • J. D. Zelenka Triosonata n. 1 in Fa maggiore

DOMENICA 8 DICEMBRE, ORE 19 – Palazzo Bonocore

The Bass Quartet

Francesco Maranto, clarinetto basso -Filippo Barracato, fagotto – Nicola Mogavero, sax baritono -Davide Leone, tuba.

Musiche di H.Berlioz, S.Barberi, E.Morricone, D.Shostakovich, A.Piazzolla

SABATO 14 DICEMBRE, ORE 19 – Oratorio San Lorenzo

DOMENICA 15 DICEMBRE, ORE 19 – Oratorio San Lorenzo

J. S. BACH • Le sonate per violino e clavicembalo – Esecuzione integrale

Jeremie Chigioni, violino barocco – Basilio Timpanaro, clavicembalo