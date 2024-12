Domenica 8 dicembre nuovo appuntamento di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino con Tommaso Ragno in “Una relazione per un’accademia” di F. Kafka. Inizio ore 21:15. A cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

Segue comunicato stampa.

Tommaso Ragno al Teatro Verdi con Pietro il rosso di Kafka

Nuovo appuntamento di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino con “Una relazione per un’accademia” di Franz Kafka

Nuovo appuntamento di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino con Tommaso Ragno in “Una relazione per un’accademia” di Franz Kafka. L’atteso incontro con uno tra i maestri del teatro e del cinema italiano è fissato per domenica 8 dicembre con inizio alle ore 21:15. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

In “Una relazione per un’accademia” Tommaso Ragno, che firma anche la regia, dà corpo e voce a Pietro il Rosso, la scimmia che Franz Kafka rende protagonista nel 1917 di un racconto breve pubblicato su una rivista. Pietro viene catturato mentre è con il suo branco, lo feriscono due pallottole, una in modo non grave al volto, ma che gli darà il soprannome di “il rosso”, l’altra all’anca, che lo rende zoppo. Dopo la prigionia, in una cassa mentre raggiunge l’Europa su una nave, Pietro capisce: può imitare molto bene gli uomini, può in questo modo garantirsi la libertà, o meglio, una forma di libertà, che lo porterà nei teatri ad esibirsi. Dopo quasi cinque anni, gli antropologi che lo invitano all’accademia per ascoltare la sua storia, trovano davanti a loro una scimmia-uomo calma, riflessiva, ironica, che racconta il suo percorso con una vena di malinconia, rabbia ed accusa che percorre tutto il racconto.

Le scenografie sono di Katia Titolo. Aiuto regia di Maria Castelletto. Disegno luci di Giuseppe Amatulli. Foto di Chiara Lucarelli. Una produzione Argot Produzioni in collaborazione con Pierfrancesco Pisani – Isabella Borettini per Infinito Teatro.

Ingresso: platea e I e II ordine palchi centrali intero € 16, ridotto € 14; III ordine e palchi laterali intero € 13, ridotto € 11. Riduzioni: carta Studente della Toscana, biglietto ridotto a € 8 per studenti universitari (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta); biglietto futuro under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze a €8. Ulteriori riduzioni: over 65, possessori Carta dello spettatore FTS, abbonati alle stagioni dei teatri della Rete Teatrale Aretina e Spettatori Erranti, soci Unicoop Firenze.