Virus Congo, Team Oms nel Paese africano per studiare il virus

Notizia in aggiornamento

Per ora nessun allarme ma, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute sono stati allertati. Gli esperti: “Non sappiamo cosa accadrà, monitoriamo”. Team Oms nel Paese africano per studiare il virus

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha reso noto che sta schierando esperti a sostegno delle autorità sanitarie della Repubblica Democratica del Congo. Lo scopo è di indagare su una malattia non ancora diagnosticata in un’area remota del Paese.

Potrebbe trattarsi di un virus come il Covid e l’influenza ma non si escludono altre possibilità. I test sono in corso. Allo studio anche malaria, morbillo e altre potenziali cause.

I tecnici dell’OMS si stanno recando a Panzi, nel sud-ovest, dove consegneranno farmaci essenziali e kit diagnostici per analizzare la causa del virus che, secondo le autorità locali, ha già ucciso 143 persone a novembre.

Sono in corso esami di laboratorio, ha riferito l’OMS, aggiungendo che condividerà ulteriori informazioni non appena disponibili. I pazienti giungono in ospedale con febbre altissima, tosse, mal di gola, anemia e difficoltà respiratorie.

“Un agente patogeno respiratorio, come l’influenza o il Covid-19, è oggetto di studio come possibile causa” della misteriosa malattia che sta provocando diversi morti nella Repubblica democratica del Congo. A spiegarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una nota in cui fa il punto della situazione e annuncia di aver inviato un team di esperti per indagare sull’origine della malattia sconosciuta.

I test sono in corso e si esplorano più ipotesi. Oltre a un patogeno respiratorio, puntualizza l’agenzia Onu, anche “la malaria, il morbillo e altri” microrganismi sono sotto esame.

Fino a quando non ci saranno i risultati dei test di laboratorio eseguiti, la causa non potrà essere chiarita e viene considerata non identificata, spiegano gli esperti. “L’Oms condividerà ulteriori informazioni sul lavoro in corso per identificare la malattia non appena disponibili”, assicurano dall’agenzia.