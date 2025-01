Incendi California. La solidarietà dell’Emilia-Romagna, il presidente de Pascale scrive al governatore Newsom: “Lavorare insieme a livello globale per contrastare gli effetti dei cambiamenti”

Emilia-Romagna e California unite dal protocollo sottoscritto nel quadro della Under 2 coalition e della Mediterranean Climate Action Partnership (MCAP)

Bologna – “Lavorare insieme a livello globale per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici è l’unico modo per tutelare il futuro dei nostri territori e delle nostre comunità”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, nella lettera inviata al governatore della California Gavin Newsom per esprimere la sua solidarietà e quella di tutta la Regione Emilia-Romagna per gli incendi catastrofici in corso in California con l’auspicio che possano cessare al più presto.

“Così come la California- scrive de Pascale-, anche l’Emilia-Romagna affronta sempre più spesso fenomeni estremi. È per questo che diventa sempre più importante il lavoro che abbiamo avviato, sia con il protocollo che lei ha sottoscritto con il mio predecessore, Stefano Bonaccini, che nel quadro della Under 2 coalition e della Mediterranean Climate Action Partnership (MCAP), reti di cui i nostri territori fanno parte”.

De Pascale conferma, poi, la “disponibilità a proseguire nella collaborazione sulle politiche per la mitigazione del clima e l’adattamento ai cambiamenti climatici, per proteggere insieme il nostro pianeta e il futuro dei nostri cittadini”.

Mara Cinquepalmi

⁰

Regione Emilia-Romagna

Giunta Regionale – Agenzia di informazione e comunicazione

N. 21/2025

Data 11/01/2025

All’attenzione dei Capi redattori

Incendi California. La solidarietà dell’Emilia-Romagna, il presidente de Pascale scrive al governatore Newsom: “Lavorare insieme a livello globale per contrastare gli effetti dei cambiamenti”

Emilia-Romagna e California unite dal protocollo sottoscritto nel quadro della Under 2 coalition e della Mediterranean Climate Action Partnership (MCAP)

Bologna – “Lavorare insieme a livello globale per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici è l’unico modo per tutelare il futuro dei nostri territori e delle nostre comunità”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, nella lettera inviata al governatore della California Gavin Newsom per esprimere la sua solidarietà e quella di tutta la Regione Emilia-Romagna per gli incendi catastrofici in corso in California con l’auspicio che possano cessare al più presto.

“Così come la California- scrive de Pascale-, anche l’Emilia-Romagna affronta sempre più spesso fenomeni estremi. È per questo che diventa sempre più importante il lavoro che abbiamo avviato, sia con il protocollo che lei ha sottoscritto con il mio predecessore, Stefano Bonaccini, che nel quadro della Under 2 coalition e della Mediterranean Climate Action Partnership (MCAP), reti di cui i nostri territori fanno parte”.

De Pascale conferma, poi, la “disponibilità a proseguire nella collaborazione sulle politiche per la mitigazione del clima e l’adattamento ai cambiamenti climatici, per proteggere insieme il nostro pianeta e il futuro dei nostri cittadini”.

Mara Cinquepalmi