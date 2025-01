Baby gang in azione sul bus

Comando Provinciale di Reggio Emilia – Quattro Castella (RE), 13/01/2025 10:34

Si sarebbero resi responsabili in concorso del reato di rapina ai danni di altri due minorenni che sarebbero stati aggrediti appena saliti sull’autobus con calci e pugni ed un manganello, e derubati rispettivamente del danaro da loro posseduto. Il tempestivo sopraggiungere dei carabinieri di Quattro Castella, permetteva di bloccare uno dei presunti rapinatori, il quale veniva trovato in possesso delle banconote asportate alle due vittime, e veniva arrestato in flagranza di reato posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. All’esito della convalida il minore veniva sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa. Gli altri complici erano riusciti a fuggire. Le successive indagini condotte dai militari, grazie anche all’ausilio delle telecamere di video sorveglianza, poste all’interno dell’autobus, ed alle dichiarazioni testimoniali, permettevano di risalire a due presunti correi a carico dei quali i militari acquisivano elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di concorso in rapina. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, condividendo le risultanze investigative dei Carabinieri della stazione di Quattro Castella ha richiesto nei confronti dei due minori l’applicazione della misura cautelare della permanenza in casa. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Bologna, concordando con la richiesta emetteva tale misura a carico dei due presunti responsabili. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

