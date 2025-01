Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga ospita la presentazione del libro ‘Gaza. Odio e amore per Israele’ di Gad Lerner. L’incontro sarà aperto dal sindaco Edo Zacchei e l’autore dialogherà con Rosy Bindi per un’analisi della situazioni della striscia di Gaza, dall’attacco del 7 ottobre 2023 fino ai risvolti odierni. Il nuovo libro di Gad Lerner ‘Gaza. Odio e amore per Israele’ esplora il complesso conflitto tra Israele e Palestina. Il nuovo libro di Gad Lerner ‘Gaza. Odio e amore per Israele’ esplora il complesso conflitto tra Israele e Palestina. Da ebreo per il quale Israele, l’autore si confronta con il fanatismo identitario che è riuscito a contagiare entrambi i popoli in guerra.

COMUNICATO STAMPA

Sinalunga 21 Gennaio 2025

‘Gaza. Odio e amore per Israele’, Sinalunga incontra il giornalista e scrittore Gad Lerner

Domenica 26 gennaio alle ore 21:15 il Teatro Ciro Pinsuti ospita la presentazione del libro ‘Gaza. Odio e amore per Israele’ di Gad Lerner. L’incontro sarà aperto dal sindaco Edo Zacchei e l’autore dialogherà con Rosy Bindi per un’analisi della situazioni della striscia di Gaza, dall’attacco del 7 ottobre 2023 fino ai risvolti odierni

Sinalunga (SI) – Il nuovo libro di Gad Lerner ‘Gaza. Odio e amore per Israele’ esplora il complesso conflitto tra Israele e Palestina. L’autore si confronta con il fanatismo identitario che è riuscito a contagiare entrambi i popoli in guerra; da ebreo per il quale Israele ha significato salvezza, Gad Lerner deve fare i conti con l’esclusivismo della destra sionista.

Domenica 26 gennaio alle ore 21:15 al teatro Ciro Pinsuti sarà occasione, insieme a Gad Lerner giornalista e autore che più di chiunque altro vive le vicende israelo-palestinese, di indagare e toccare diversi aspetti della sanguinosa offensiva militare iniziata dall’attacco del 7 ottobre 2023 quando le milizie di Hamas hanno sconfinato per compiere in Israele il più terribile massacro di ebrei dal tempo della Shoah, fino alla resistenza, alle proteste per arrivare alla situazione attuale. L’autore dialogherà con Rosy Bindi, in un incontro che verrà introdotto dal sindaco Edo Zacchei e organizzato dal Comune di Sinalunga.

“Per Sinalunga tornare nuovamente a ospitare un giornalista e scrittore con la carriera e le esperienze di Gad Lerner è vero onore oltre che un piacere. Gad Lerner è un profondo conoscitore della questione israelo-palestinese che può aiutarci e approfondire uno dei temi, a livello internazionale, più complessi del XI secolo e che possiamo seguire grazie all’importante lavoro delle fonti di informazioni. Nel suo libro Gad Lerner tra politica e racconto personale ci permette di capire qual è la situazione in Medio Oriente. Per Sinalunga è una grande occasione di accrescimento culturale” – commenta il sindaco Zacchei

Gaza oltre che un luogo è diventata il simbolo di una contesa che assume nel mondo dimensione culturale e morale e ‘Gaza. Odio e amore per Israele’ vuole essere un libro sincero e necessario per non finire arruolati negli stereotipi delle opposte fazioni, preludio di ogni guerra.