L’Umbria protagonista della transizione energetica: approvata una delibera per la creazione di una società mista pubblico-privata nel settore idroelettrico

(AUN) – Perugia, 23 gen. O25 – Nella giornata di ieri la Giunta regionale guidata da Stefania Proietti ha approvato una delibera per l’individuazione di un gruppo di lavoro finalizzato a supportare il governo regionale nella creazione di una società mista pubblico-privata per la gestione dell’energia prodotta dalle grandi concessioni idroelettriche. Il gruppo di lavoro intersettoriale sarà composto dalla direzione sviluppo economico e dalla direzione governo del territorio, con la presenza del dirigente responsabile del servizio, e dalle società Sviluppumbria e Gepafin.

Il tavolo potrà avvalersi anche di esperti altamente qualificati esterni all’ente al fine di garantire la massima competenza su un argomento così complesso ed articolato.

L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo un asset strategico non delocalizzabile, un polo impiantistico che interessa una vasta parte del nostro territorio regionale e che costituisce oltre la metà della produzione di energia rinnovabile della regione Umbria e circa un quinto del fabbisogno elettrico regionale. Il gruppo di lavoro tecnico avrà l’obiettivo di valutare la fattibilità tecnico economico amministrativa di un ente misto pubblico privato per la gestione delle concessioni, a garanzia dei massimi standard di tutela ambientali dei corpi idrici, della tutela occupazionale e di una reale e concreta possibilità di sviluppo economico per le aziende energivore locali ed conutilità sociale e per il bilancio regionale.

“Esprimiamo grande soddisfazione per questo importante concreto passo in avanti – dichiara in una nota la Giunta regionale – un atto fondamentale per la transizione energetica e per la politica industriale della nostra regione. Un’opportunità che potrebbe costituire un fattore fondamentale per le nostre industrie energivore alle prese con la sfida della decarbonizzazione. Questo percorso è il risultato di un’attenta analisi delle dinamiche del settore e della volontà di riaffermare il ruolo della Regione Umbria come protagonista nella gestione delle proprie risorse naturali e nelle politiche industriali a livello nazionale”.