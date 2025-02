Leoluca Orlando: Il modello Albania del governo Meloni si conferma un totale fallimento

Il modello Albania del governo Meloni si conferma un totale fallimento.

La Corte d’Appello di Roma ha bocciato il trattenimento dei migranti a Shengjin, ribadendo l’illegittimità di atti che strumentalizzano diritti e sofferenze.

Basta propaganda sulla pelle di chi soffre.

#migranti #meloni #albania

Per i 43 migranti portati in Albania martedì scorso, i giudici della Corte di Appello di Roma hanno sospeso il giudizio di convalida dei trattenimenti, rimettendo gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europa.

Con la sospensione della decisione dei giudici, allo scadere dei termini per la convalida dei trattenimenti, i migranti, provenienti da Bangladesh ed Egitto, potranno essere riportati in Italia. Il rientro avverrà domani. La motovedetta della Guardia Costiera dovrebbe raggiungere il centro in Albania domani alle 12.

La decisione è in linea con quelle già adottate dal 18 ottobre scorso in poi quando i giudici della sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale di Roma non avevano convalidato i trattenimenti, emessi dalla questura di Roma, per i primi migranti che erano stati trasferiti all’interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Gjader.