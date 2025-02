Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga in scena ‘Tre su tre’

Valerio Tedesco è in scena a Sinalunga con ‘Tre su tre’, la stagione per ragazzi prosegue con ‘The best disasters’

Doppio appuntamento al Ciro Pinsuti di Sinalunga anche per il prossimo fine settimana: sabato 8 febbraio alle ore 21:15 (fuori abbonamento) Valerio Tedesco salirà sul palco con ‘Tre su Tre’, spettacolo di prosa che racconta con comicità le storie familiari e la difficoltà di crescere tre figlie; domenica 9 febbraio alle ore 17:00 torna la stagione per ragazzi con ‘The best disasters’ ideato, diretto e interpretato da Franco di Berardino.

TEATRO CIRO PINSUTI (Sinalunga) – Valerio Tedesco, il comico pugliese, arriva a Sinalunga sabato 8 febbraio alle ore 21:15 con il suo spettacolo ‘Tre su Tre’. Uno spettacolo (fuori abbonamento) One Man Show nel quale racconta il suo mondo tutto rosa e glitterato, la vita stravolta da tre figlie femmine, tra regine e principesse, tra burattini e pony magici, dove tutto diventa festa e dove la vita dei due genitori cambia completamente quando si trovano ad affrontare la sfida di crescere tre figlie molto piccole. Un viaggio che parte dal pancione di mamma Lucia, passando dalla scelta dei nomi, alle azioni quotidiane, ai modi di dare da mangiare di ieri e a quelli di oggi e ai conti con le notti insonni. Tra litigi per chi cambia il prossimo pannolino e gare a chi riesce a far addormentare più velocemente la neonata, la famiglia affronta con umorismo e amore i cambiamenti e le sfide della vita con tre bambine così piccole. Alla fine, mentre il papà pensava di aver donato loro la vita, saranno proprio le tre figlie che lasceranno un segno indelebile nella vita del loro papà. Tra ironia e dolcezza, Tedesco riesce a trasmettere emozioni autentiche, alternando risate e spunti di riflessione. La sua narrazione coinvolge e il linguaggio immediato rendono lo spettacolo adatto a grandi e piccini.

Domenica 9 febbraio alle ore 17:00 torna invece la stagione del teatro per ragazzi e a salire sul palco sarà mr. Mustache con lo spettacolo ‘The best disasters’ ideato, diretto ed interpretato da Franco di Berardino. Mr. Mustache è un personaggio comico, maldestro e in continuo disequilibrio. Attraverso un gioco teatrale si ritroverà protagonista di uno spettacolo dall’insuccesso assicurato, nel quale ne succederanno di tutti i colori. Disavventure, incidenti, rocambolesche gag, metteranno a dura prova il nostro personaggio che nonostante tutto, andrà avanti perché lo spettacolo deve continuare: “the show must go on”. Uno spettacolo comico, disequilibrato e volutamente disastroso con il quale Mister Mustache rivela un lato umano che più accomuna tutti gli esseri umani: l’imperfezione. Saper fallire con successo è un’arte che pochi sanno praticare e Franco di Berardino, con il suo Mister Mustache, ne è una brillante espressione.