Palermo. Giovedì 13 febbraio alle 19:30 un nuovo appuntamento di #BonocoreClub con “Last Call | Cervello in fuga”, un racconto di e con Dario Muratore accompagnato dal musicista Simon Albino Francis Cipolla. Un giovane ricercatore, biologo, quasi trentenne, si trova davanti all’opportunità di trasferirsi a Londra, lasciandosi alle spalle la città in cui è nato e cresciuto. Ma lasciare significa abbandonare affetti, luoghi, ricordi e amori, affrontando il cambiamento culturale e un totale stravolgimento della propria esistenza. Una narrazione intima ma universale che racconta il coraggio e il tormento delle scelte che segnano la vita.

Ancora, domenica 16 febbraio alle 18:30 “Manutsa | La voce delle Donne”, un recital intenso e moderno, in cui Manutsa presenta un repertorio di brani inediti, made in Sicily, rivestiti di sonorità moderne. Al centro della sua esibizione, il progetto musicale “La voce delle Donne”, che celebra la femminilità siciliana in tutte le sue sfaccettature. Questo progetto, che ha portato il suo primo album Parru cu tia – La voce delle Donne a essere finalista della Targa Tenco come Miglior Album in Dialetto, nasce dal desiderio di rappresentare una donna siciliana libera da stereotipi e pregiudizi imposti dalla storia culturale, economica e sociale. La musica di Manutsa, infatti, non è solo celebrazione, ma anche denuncia, portando avanti con forza il messaggio: “No alla violenza sulle donne”. Racconta una donna siciliana emancipata, affermata nella libertà di espressione e sentimentale, capace di guardare al mondo trovando in esso il proprio posto, una siciliana pronta per la World Music. Il recital si snoda tra racconti di violenza domestica e storie di riscatto, tra le radici dell’entroterra siciliano e l’evoluzione della figura femminile. Alla chitarra ci sarà Al Di Rosa mentre al piano Roberto Terranova.

La rassegna prosegue giovedì 20 febbraio alle 19.30 con lo spettacolo “Franca e Leona” con Italia Carroccio e Lia Ceravolo, un dialogo teatrale e confronto generazionale che prende vita sulle “Esequie solenni” di Antonio Tarantino. Due figure femminili, profondamente diverse per età, esperienze e visioni della vita: Leona è una donna divisa tra il funerale imminente di Togliatti e il desiderio di fuggire con un compagno di partito; Donna Francesca, vedova di De Gasperi, rappresenta una saggezza maturata attraverso anni di scelte dolorose. Domenica 23 febbraio alle 18.30 “Il canto ci racconta”: PalermoCoroPop nasce nel 2015 sotto la direzione di Francesca Martino, in collaborazione con il chitarrista Gaspare Perricone. Negli anni, il coro ha ampliato la propria formazione, collaborando con artisti e musicisti, e raggiungendo i trenta elementi, con un repertorio incredibilmente vario, dalle laudi filippine alle ballate popolari, dai mottetti cinquecenteschi a Vivaldi, dai canti tradizionali siciliani, sardi e liguri a pezzi di Cohen, Dylan, Guccini, John Lennon, Morricone. Il mese di febbraio si chiuderà giovedì 27 alle 19.30 con il primo step di “Dialogo a giorno | Tre performance site-specific a Palazzo Bonocore”: Capitolo #1 con Federica Aloisio e Federica Marullo che tradurranno, attraverso il linguaggio della danza contemporanea, le dinamiche relazionali che definiscono chi siamo. Quattro performer, intrecciando i propri vissuti, riflettono sulla complessità dei legami umani; ogni capitolo si muove tra superficie e profondità, esplorando i momenti di accordo e dissonanza, i silenzi e gli attriti, alla ricerca di una narrazione comune. I Capitoli #2 e °3 del progetto saranno giovedì 6 e 13 marzo.