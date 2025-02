Palermo, Teatro Politeama: 65a Stagione dedicata alla Spagna

È INTERAMENTE DEDICATO ALLA SPAGNA IL PROGRAMMA MUSICALE DEI PROSSIMI CONCERTI DELLA 65a STAGIONE DELL’ORC HESTRA SINFONICA SICILIANA

Sul podio Ramón Tebar che dirige pagine di Chapì, Granados, Falla, Soutullo, Giménez, Chabrier e Bizet

Politeama Garibaldi

venerdì 14 febbraio, ore 21

sabato 15 febbraio, ore 17.30

Sono le atmosfere sonore e fokloriche spagnole a nutrire il programma musicale dei prossimi concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, nell’ambito della 65a Stagione 2024/2025, venerdì 14 febbraio (ore 21) e sabato 15 febbraio (ore 17.30) al Politeama Garibaldi.

Sul podio lo spagnolo Ramón Tebar che, forte delle sue origini e della lunghissima esperienza sul podio delle più importanti orchestre della penisola iberica, condurrà un variegato viaggio attraverso pagine di autori iberici come Ruperto Chapì, Enrique Granados o Manuel de Falla, o di altre nazionalità ma affascinati dal repertorio tradizionale di questo paese, come nel caso di Georges Bizet e della sua Carmen.

Il programma si apre con il preludo da La revoltosa (La ribelle), zarzuela di Ruperto Chapí. La zarzuela è un genere operistico spagnolo, nato nel XVII secolo nel Palacio de la Zarzuela di Madrid in cui coesistono parti cantate e recitate, simile al Singspiel tedesco e all’Opéra-Comique francese. Dopo un declino nel Settecento, rifiorì nell’Ottocento grazie al nazionalismo musicale, evolvendosi nella “zarzuela grande” grazie a Francisco Barbieri. La zarzuela è un simbolo della cultura musicale spagnola, legando tradizioni popolari e innovazioni compositive. Autori come Ruperto Chapí e Gerónimo Giménez contribuirono al genere con opere memorabili come La revoltosa e La boda de Luis Alonso, di cui si ascolterà l’intermezzo. Enrique Granados e Manuel de Falla invece sono autori molto noti anche al di fuori della Spagna, dei quali in programma ci sono estratti dalle opere Goyescas e La vida breve, quest’ultima premiata nel 1905 ma rappresentata anni dopo in Francia e Spagna. Anche El amor brujo di Falla, riorchestrato per ottenere una maggiore accoglienza in sala da concerto, era originariamente scritto per Pastora Imperio, cantante e ballerina di flamenco di grande successo:, la Danza rituel del fuego è il brano musicale più celebre, caratterizzato da ritmi ancestrali e quasi “barbarici”.

«Oserò dire che nessuno spagnolo è riuscito in un modo più genialmente autentico a darci meglio di Chabrier, la versione di una Jota gridata come ne canta il popolo d’Aragona nelle ronde notturne». Questo entusiastico giudizio di Manuel De Falla mette ben in evidenza il valore musicale della rapsodia España di Emanuel Chabrier, ispirata da un viaggio in Spagna effettuato dal compositore con la moglie dal mese di luglio a dicembre del 1882.

Come è accaduto per molti altri capolavori del teatro musicale, anche Carmen di Georges Bizet non ebbe, alla sua prima rappresentazione avvenuta il 3 marzo 1875 all’Opéra-Comique di Parigi, un’accoglienza tale da far presagire la straordinaria fortuna di cui avrebbe goduto in seguito. Il benpensante pubblico parigino, saldamente ancorato al moralismo e al perbenismo della borghesia che proprio in quel periodo celebrava i suoi fasti, rimase scandalizzato dal soggetto dell’opera che i librettisti Meilhac e Halévy trassero da una novella di Mérimée, in cui tutti i valori borghesi dell’Ottocento romantico venivano sistematicamente smascherati e il lieto fine, tipico di quel genere teatrale, era disatteso per la morte della protagonista per mano del suo gelosissimo amante Don José. L’opera, che conobbe il successo già nell’autunno dello stesso anno in una rappresentazione a Vienna con i dialoghi parlati sostituiti con recitativi da Guiraud, è stata oggetto di suite, trascrizioni e rivisitazioni, in questo caso realizzate proprio dallo stesso Guiraud.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Ruperto Chapí

(Villena, 1851 – Madrid, 1909)

La revoltosa (La ribelle), Preludio

Durata: 5’

Enrique Granados

(Lleida, 1867 – La Manica, 1916)

Goyescas, Intermezzo

Durata: 6’

Manuel de Falla

(Cadice 1876 – Alta Gracia 1946)

La vida breve, Interludio e Danza Spagnola

Durata: 7’

Danza rituel del fuego fatuo (Danza rituale del fuoco fatuo) da El amor brujo (L’amore stregone) Suite dal balletto

Durata: 7’

Reveriano Soutullo

(Ponteareas 1880 – Vigo 1932)

Juan Bautista Vert Carbonell

(Carcagente, Valencia 1890 – Madrid 1931)

La Leyenda del Beso (La leggenda del bacio), Intermezzo

Durata: 4’

Gerónimo Giménez

(Siviglia 1854 – Madrid 1923)

La boda de Luis Alonso (Le nozze di Luis Alonso), Intermezzo

Durata: 6′

Alexis-Emanuel Chabrier

(Ambert, Puy-de-Dôme 1841 – Parigi 1894)

España, rapsodia per orchestra

Allegro con fuoco

Durata: 6’

Georges Bizet

(Parigi 1838 – Bougival 1875)

150° anniversario della morte

Ernest Guiraud

(New Orleans 1837 – Parigi 1892)

Suite n. 1 dall’opera Carmen

Prélude (Andante maestoso)

Aragonaise (Allegro vivo)

Intermezzo (Andantino quasi allegretto)

Seguedille (Allegretto)

Les Dragons D’Alcala (Allegro moderato)

Les Toreadors (Allegro giocoso)

Durata: 13’

Suite n. 2 dall’opera Carmen

Marche des contrabandiers

Habanera

Nocturne

Chanson du toréador

La garde montant

Danse bohème

Durata: 22’

Ramón Tebar direttore

Il direttore d’orchestra spagnolo Ramón Tebar è attualmente direttore principale e direttore artistico dell’Opera Naples e direttore artistico del Festival di Arantzazu in Spagna. In precedenza, ha ricoperto gli stessi ruoli all’Orchestra di Valencia, alla Florida Grand Opera ed è stato direttore ospite principale del Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia. Nella stagione 2024/25, Tebar torna alla San Francisco Opera e alla Staatsoper Hamburg, all’Ópera di Tenerife, alla Florida Grand Opera e alla Cincinnati Opera con Tosca; inoltre sarà sul podio della Cincinnati Symphony, della Calgary Philharmonic, dell’Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, della Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Recentemente ha diretto concerti anche con la Copenhagen Philharmonic, la Aarhus Symphony, la Norrlandsoperans Syfoniorkester, la Würth Philharmoniker, la Szczecin Philharmonic. Come direttore ospite in ambito operistico ha avuto impegni alla Wiener Staatsoper, al Gran Teatre del Liceu, alla Cincinnati Opera, alla Royal Swedish Opera, alla Deutsche Oper Berlin, alla Göteborg Opera, al Festival di Savonlinna, al Teatro Baluarte di Pamplona, al Teatro Regio di Parma, all’Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, al Teatro Lirico di Cagliari, al Teatro Regio di Torino, al Teatro Villamarta di Jerez, al Palacio de Bellas Artes di Città del Messico, al Palacio de la Ópera de A Coruña e al Theatro Municipal de São Paulo, al Palau de les Arts Reina Sofía; alla Florida Grand Opera; all’Opera Naples. Ha collaborato con numerose orchestre sinfoniche in tutto il mondo come l’Orquesta Nacional de España e le altre principali orchestre spagnole, tra cui l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l’Orchestra RTVE di Madrid, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, la Philharmonia di Londra, la Prague Philharmonia, la Het Gelders Orkest, la Malaysian Philharmonic, l’Armenian Philharmonic, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie, la Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz, la Daejong Philharmonic, l’Aalborg Symphony, la Szczecin Philharmonic, la St. Petersburg Symphony, la San Antonio Symphony e l’Orquesta Sinfónica Nacional de Perú. Inoltre, è stato Direttore Artistico del Festival Musicale di Santo Domingo a Porto Rico. Ha inciso con Joseph Calleja e l’Orquestra de la Comunitat Valenciana per Decca, con Gregory Kunde e l’Orquesta Sinfónica de Navarra per Univeral, e in DVD con il Festival Verdi di Parma per Unitel.

Biglietteria

I biglietti per i singoli concerti hanno un costo da 18 a 30 euro (intero), da 14 a 24 euro (ridotto -20%), da 9 a 15 euro (ridotto -50%).

La riduzione -20% è valida per abbonati, docenti e convenzioni.

La riduzione -50% è valida per studenti under16 e disabili con accompagnatore.