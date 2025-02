coopculture-logo_NUOVO.jpg

BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO

Un confronto su nuove destinazioni, biglietti combinati e visite esperienziali

Alla Borsa del Turismo di Milano la nuova offerta turistica della Sicilia occidentale

MILANO. Da Palermo a Monreale, a Segesta, Selinunte, Agrigento cogliendo prospettive inedite che amplificano la semplice visita: non solo parchi, non solo musei, non solo siti monumentali, non solo città fuori porta, ma un unico racconto, una rete in sinergia tra pubblico e privato per promuovere la Sicilia, e attirare il visitatore che si dimostra sempre più selettivo. Ma l’Isola è già vincente di suo e lo raccontano i numeri in crescita degli aeroporti (+8% solo a Palermo, e un +11% di turisti stranieri nel 2024 in tutta la Sicilia), gli alberghi già prenotati per l’estate: giusto quindi presentare un’offerta unica che metta assieme anche siti diversi, o sfrutti i grandi attrattori per aprire e promuovere rotte non consuete. CoopCulture, la più grande cooperativa culturale italiana, ha infatti messo a sistema – e presentato alla BIT, la Borsa internazionale del Turismo a Milano ospite del progetto The Best of Western Sicily, che mette insieme diversi partner per promuovere il territorio della Sicilia Occidentale – la sua visione nei siti di cui cura i servizi aggiuntivi. E siccome insieme si lavora meglio, ecco due biglietti unici – i primi nell’Isola – che spingono a conoscere più siti, anche in province diverse.

DESTINAZIONE PALERMO. Si parte e si torna a Palermo: dove una sinergia innovativa tra istituzioni e privati è riuscita in un progetto che finora non aveva trovato concretezza, il biglietto combinato Palermo Culture Pass che propone un circuito formato da Museo archeologico Salinas, Orto Botanico, Steri, Museo Riso e, da poche settimane, anche il Museo Guttuso di Bagheria. Si sono confrontati in BIT, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla con gli assessori al Turismo, Alessandro Anello, e alla Cultura, Giampiero Cannella; Alessandro Albanese, presidente Camera di Commercio di Palermo; Letizia Casuccio, direttrice generale di CoopCulture; Manfredi Leone, vicepresidente UniPa Heritage, che racchiude l’offerta culturale dell’Università, Salvatore Tumminello, sindaco di Cefalù, Daniele Vella, assessore alla Cultura di Bagheria, e Fabrizio Lo Verso, assessore al turismo di Monreale; e da Roberto Magnisi, direttore della Cantine Duca di Salaparuta. Tutti d’accordo sulla necessità di intercettare i flussi turistici a cui offrire un ampio ventaglio di visite e di proposte esperienziali. Con tanto di mappa turistica – colorata, intrigante, pop – e una web app@destinazionePalermo dove sono suggeriti itinerari, una ventina di tappe “obbligatorie”, i musei e i siti più importanti, i luoghi dello streetfood, e dieci esperienze imperdibili da veri insider. Fuori dai quattro mandamenti, la Zisa e Monreale. E sulla scia dei festeggiamenti per il primo mezzo secolo della “Vucciria”– la tela iconica di Guttuso ospitata proprio allo Steri – l’offerta è stata allargata anche alla vicina e nobile Bagheria, luogo di nascita dell’artista con lo splendido museo a lui dedicato. Senza dimenticare che Palermo ha visto crescere negli ultimi mesi un nuovo sito, Palazzo Bonocore dove CoopCulture ha creato un vero hub culturale affacciato su piazza Pretoria, il luogo più iconico della città. Tra pagine di scrittori rodati e giovani esordienti, concerti multiculturali e tanto teatro, e la ricostruzione crossmediale della Palermo tra fine Ottocento e inizi Novecento. Il PalermoCulturePass è in vendita su www.coopculture.it

DA PALERMO VERSO OVEST. CoopCulture cura i servizi aggiuntivi dei parchi archeologici di Selinunte, Segesta, Agrigento e Monte Iato, e anche qui è nato un biglietto combinato – “La Sicilia dei templi“ – che parte dal Museo archeologico Salinas diretto da Giuseppe Parello. È stato creato un sistema di esperienze che supera il concetto stesso di visita, moltiplicando l’interesse del turista che spesso è un appassionato: sono d’accordo i direttori dei Parchi archeologici di Selinunte, Felice Crescente, Segesta, Luigi Biondo, e Monte Iato, Domenico Targia. Tutti siti che si preparano a ri-accogliere turisti e residenti, dopo l’endemico calo invernale: dal Salinas che schiaccia l’occhio al Grand Tour e dedica la primavera a bambini e ragazzi, per i quali progetta un ciclo di laboratori creativi, “Ludendo docere” (imparare giocando), un festival di cinema archeologico e una guida dei Musei di Sicilia per giovanissimi; a Selinunte che lancia nuovi percorsi (le antiche mura e i passaggi segreti) e soprattutto rinnova la call agli artisti del territorio per comporre insieme un cartellone estivo che si spalmerà su cinque possibili “platee” di ampiezze diverse, coinvolgendo anche Cave di Cusa e il castello Grifeo a Partanna; Segesta dove natura e artificio, arte contemporanea e archeologia solidale vanno a braccetto, aspettando il grande festival estivo, e le nuove campagne di scavo dell’ Università di Ginevra e della Normale di Pisa; e infine il sito di Monte Iato che vuole avviare un nuovo racconto, ha rimodulato percorsi e accesso, e si prepara a un’estate con i Teatri di pietra. Il biglietto La Sicilia dei templi è in vendita su www.coopculture.it

IL PROGETTO POLIZZI. Ospite dello spazio allestito in BIT dalla Regione Siciliana, Polizzi Generosa ha presentato il suo nuovo portale dinamico, dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e naturalistico del borgo madonita. www.visitpolizzigenerosa.it è un prodotto nuovo, nato sì con l’obiettivo di promuovere la città, ma anche offrire agli operatori locali uno strumento dinamico, agevole e pratico per proporre esperienze. Un sito che potesse interagire da un lato con chi promuove il territorio, e dall’altro con chi invece sceglie di visitarlo: realizzato da CoopCulture, finanziato dal Ministero della Cultura all’interno del progetto piccoli borghi “Borgese genius loci” del Comune di Polizzi Generosa, è stato presentato dalla direttrice generale di CoopCulture Letizia Casuccio e da Sebastiano Missineo di Strateghia, alla presenza del sindaco Gandolfo Librizzi.