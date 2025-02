Teatro di Rifredi in scena La Leggenda del Santo Bevitore

20 > 23 febbraio | Teatro di Rifredi

(giovedì, venerdì, sabato, ore 21; domenica, ore 16:30)

Carlo Cecchi in

LA LEGGENDA DEL SANTO BEVITORE

di Joseph Roth

con Claudia Grassi, Giovanni Lucini

spazio scenico disegnato da Gianmaurizio Fercioni

con le suggestioni visive di Luca Scarzella, Vinicio Bordin

luci Marcello Jazzetti

costumi Barbara Petrecca

adattamento e regia Andrée Ruth Shammah

produzione Teatro Franco Parenti

Durata: 1h e 20’, atto unico.

Andrée Ruth Shammah dirige il Maestro Carlo Cecchi nella parabola di Andreas Kartak, il clochard protagonista del racconto La Leggenda del santo bevitore di Joseph Roth, al Teatro di Rifredi dal 20 al 23 febbraio.

Una sera di primavera a Parigi, Andreas incontra un distinto e misterioso signore che gli offre duecento franchi. Una somma che s’impegna a ricevere al patto di restituirla alla chiesa di Santa Maria di Batignolles, dove c’è una statuetta di Teresa di Lisieux con cui l’ex minatore dalla vita scioperata ha un debito.

Quindici anni fa lo spettacolo vide protagonista Piero Mazzarella con una memorabile interpretazione. Qui è Carlo Cecchi, con quella sua voce roca, il tono ironico e distaccato, a disvelare la parabola di Andreas come una discesa nel delirio, ma soprattutto nell’impotenza, di quella oscurità ubriaca e piena di lampi che scandisce i suoi ultimi istanti di vita.

Rifuggendo il pittoresco e giocando in penombra, l’atmosfera – tra musica, luci e una scena minima – è quella di un bistrò le cui pareti ad angolo ricevono le immagini di una Parigi piovosa e d’antan.

La leggenda del santo bevitore, pubblicato per la prima volta nel 1939, pochi mesi dopo la morte di Joseph Roth, esule a Parigi, può essere considerato, per molti versi, il suo testamento, la parabola trasparente e misteriosa che racchiude la cifra del suo autore, oggi considerato uno dei più straordinari narratori del Novecento.

La storia, passata anche sul grande schermo in un film di Ermanno Olmi (Leone d’oro nel 1988), racconta del clochard Andreas Kartak, originario come Roth delle province orientali dell’Impero absburgico, che incontra una notte, sotto i ponti della Senna, un enigmatico sconosciuto che gli offre duecento franchi. Il clochard, che ha un senso inscalfibile dell’onore, in un primo momento non vuole accettare, perché sa che non potrà mai rendere quei soldi. Lo sconosciuto gli suggerisce di restituirli, quando potrà, alla «piccola santa Teresa» nella chiesa di Santa Maria di Batignolles. Da quel momento in poi la vita del clochard è tutta un avvicinarsi e un perdersi sulla strada di quella chiesa, per mantenere una impossibile parola.

È come se il clochard volesse una sola cosa nella sua vita – rendere quei soldi –, e al tempo stesso non aspettasse altro che di essere sviato da innumerevoli pernod, da donne che il caso gli fa incontrare, da vecchi amici che riappaiono come comparse fantomatiche. La straziata dispersione della vita di Roth – dei suoi ultimi anni, quando, proprio a Parigi, trovava una suprema, ultima lucidità nell’alcool – traspare nell’immagine di un uomo estraneo a ogni società, visitato da brandelli di ricordi, disponibile a tutto ciò che incontra – e in segreto fedele a un unico e apparentemente inutile voto.

BIGLIETTI

Intero € 19

Ridotto over 65 e convenzioni € 17

Ridotto soci Unicoop € 16

Ridotto under 30 € 15 (€ 12 con TT Young Card)

Ridotto Passaparola Unicoop €14

valido per la seguente recita

20, 21 febbraio La leggenda del santo bevitore