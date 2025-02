Finreco: nuove garanzie alle imprese agricole per 60 milioni di euro di affidamenti

Con la prospettiva, nel triennio, di attivare ulteriori garanzie per 120 milioni di euro

Da quasi 50 anni Finreco – Finanziaria Regionale della Cooperazione, nata su impulso della Regione, si occupa di fornire al movimento cooperativo del Friuli VG una serie di servizi che soddisfano la domanda di investimenti, di capitale circolante, di ristrutturazione delle passività e di garanzie sugli affidamenti bancari. A partire dal giugno del 2024, grazie alle modifiche statutarie, la Finanziaria ha ampliato la propria attività anche alle singole imprese agricole e ai Consorzi di Bonifica operanti sul territorio regionale. Il riferimento normativo principale è quello della L.R. 80/1982 (Fondo di Rotazione). L’operatività del Fondo vede il ruolo fondamentale delle banche convenzionate che si assumono i rischi finanziari delle operazioni erogate a valere sulle risorse del Fondo. A sua volta, il sistema regionale del credito alle imprese è imperniato sulla funzione dei Confidi che garantiscono, con fideiussioni, gli istituti bancari. Nel settore delle garanzie per il comparto agricolo, Finreco ha assunto il ruolo di nuovo player specializzato.

«Nel 2024 – spiega il presidente della Finanziaria, Tomaso Fabris -, oltre il 60% delle nostre garanzie erogate ha riguardato il settore agricolo, ponendoci al primo posto tra i Confidi regionali. Grazie all’Amministrazione regionale che sostiene il nostro strumento, per il 2025 abbiamo a disposizione ulteriori 3 milioni di euro per garantire 30 milioni di euro di investimenti, a garanzia di circa 60 milioni di affidamenti. Se raggiungeremo gli obiettivi previsti, negli anni prossimi potremmo disporre di ulteriori 9 milioni di euro che attiveranno garanzie per 120 milioni a fronte di 240 milioni di affidamenti bancari. Un percorso che Finreco, con il supporto dell’Amministrazione regionale, sta affrontando con passione, entusiasmo e competenza, grazie anche all’inserimento in organico di nuove figure professionali adeguatamente formate e in collaborazione con il sistema bancario del Friuli VG».

«Il tema delle garanzie riveste un’importanza centrale nella capacità delle imprese di ottenere i finanziamenti bancari necessari per le attività aziendali – aggiunge l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier -. Finreco, selezionato quale confidi agricolo attraverso una procedura pubblica, è il soggetto che beneficerà dei fondi regionali messi a disposizione nel sistema dei Confidi per contro garantire queste operazioni. È evidente che la volontà dell’Amministrazione regionale è quella di avere un soggetto che si dedichi in via prevalente all’attività agricola, un settore con caratteristiche molto particolari e, in alcuni casi, diverse rispetto agli altri comparti imprenditoriali. Auspichiamo – conclude Zannier – che questa collaborazione possa generare un miglior accesso delle imprese agricole ai finanziamenti bancari garantendo, nel contempo, quel controllo necessario affinché le imprese possano essere correttamente valutate rispetto alla loro capacità di restituzione dei finanziamenti stessi».

A Finreco sono associate tutte le principali cooperative agricole regionali alle quali sono collegate oltre 9.500 imprese agricole. I soci ordinari sono 321 e i sovventori 11. Nel 2024, Finreco ha raggiunto un monte garanzie di 17 milioni di euro ed ha incrementato il patrimonio di vigilanza a 7,2 milioni di euro.

Alla presentazione del nuovo servizio sono intervenuti anche Livio Salvador, presidente della cooperativa Frutta Friuli di Spilimbergo, illustrando le “buone pratiche” che hanno coinvolto la sua cooperativa e i propri soci, e il presidente dell’Associazione delle Bcc del Fvg, Luca Occhialini.