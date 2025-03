Si è conclusa la prima esperienza in collaborazione con l’università “La Sapienza”

Due settimane di lavoro per progetti di riqualificazione e rigenerazione con studenti e neo laureati

“Winter School”, percorso per la valorizzazione della Valle di Giustizia

Si è conclusa venerdì scorso, 28 febbraio, la positiva esperienza di “Winter School”, percorso formativo multidisciplinare finalizzato a fornire agli studenti strumenti e pratiche di valorizzazione e riqualificazione funzionale e ambientale di tessuti esistenti. Il percorso è nato dall’accordo di collaborazione esistente tra il Comune di Siena e l’Università della Sapienza di Roma e ha visto l’impegno di studenti e neo laureati in architettura in un corso di studi e approfondimenti della durata di due settimane, organizzato a Siena.

L’evento finale del corso si è svolto in sala “Maccherini”, all’interno di Palazzo Berlinghieri, con la presentazione del progetto di fattibilità tecnica per la riqualificazione e valorizzazione della Valle di Giustizia, tema di questa iniziativa. I partecipanti al corso di studi sono stati salutati dal vicesindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Siena Michele Capitani e dall’assessore all’ambiente del Comune di Siena Barbara Magi. Con lezioni tenute da professionisti e docenti dell’Università della Sapienza di Roma e dell’Università di Siena e dopo avere raccolto materiale documentale urbanistico e storico della valle e del tessuto urbano e del paesaggio circostante, gli studenti hanno lavorato con impegno e professionalità all’idea del recupero funzionale della valle, migliorandone l’uso e la sua vivibilità. Il processo di rigenerazione consentirà di migliorare la qualità della vita dei cittadini che potranno usufruire di quello spazio, attraverso le connessioni con il territorio circostante all’interno ed all’esterno delle mura, aumentandone così il suo valore.

“Abbiamo salutato con grande soddisfazione – sottolinea il vicesindaco e assessore all’urbanistica, Michele Capitani – gli studenti dell’università ‘La Sapienza’ che hanno soggiornato per due settimane a Siena: sono stati giorni di lavoro intensi, che hanno portato a spunti per progetti di rigenerazione, in particolare della Valle di Giustizia, di particolare interesse per l’amministrazione e la comunità senese. Affrontiamo una fase importante verso la definizione del Piano strutturale prima e del Piano operativo poi, si tratta dunque di contributi di valore che terremo in adeguata considerazione”.

“La collaborazione con l’università ‘La Sapienza’ – evidenzia l’assessore all’ambiente, Barbara Magi – può portare a importanti progetti per la valorizzazione del territorio senese, nella sua complessità e connessione con arte, tutela dell’ambiente e qualità della vita. Il percorso appena concluso è un esempio di come il Comune di Siena possa aprirsi al mondo della ricerca per progettare il futuro”.

La “Winter school spessori urbani e territoriali”, è stata organizzata dal dipartimento di Pianificazione, design, tecnologia dell’architettura dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”; le lezioni si sono svolte presso il Monasterino della Conoscenza di Siena, in via Chiantigiana, oltre che presso l’azienda di villa Solaia, in località Ponte a Bolgione, dove hanno anche soggiornato gli studenti. Obiettivo del corso, diretto da Andrea Iacomoni con la collaborazione di Iiva Hoxhaj, Demetrio Mauro e Stefano Pontani, è stato quello di far acquisire agli studenti le competenze necessarie a valorizzare i rapporti tra il patrimonio culturale, gli edifici specialistici e il paesaggio naturale.