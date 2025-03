Confagricoltura Fvg: mais, una coltura da reddito

Risultati e proposte per la nuova campagna di semina. Un incontro tecnico e informativo, il 26 marzo, a Basiliano

Confagricoltura Fvg e Agrisoluzioni srl, in collaborazione con il Collegio Nazionale dei periti agrari organizzano, per mercoledì 26 marzo , alle ore 15.00, presso i locali del Consorzio Agrario di Basiliano (in via Magrini 2), un incontro tecnico dal titolo: “Mais, una coltura da reddito. Risultati e proposte per la nuova campagna di semina”. Nel 2024, in Friuli Venezia Giulia, sono stati destinati alla coltivazione del mais oltre 33.700 ettari per una produzione di granella pari a più di 192.200 tonnellate.

Con la moderazione di Alberto Vendrame , del Coordinamento Giovani Agricoltori di Confagricoltura Fvg, dopo i saluti istituzionali del presidente di Confagricoltura Fvg, Philip Thurn Valsassina , svolgeranno i loro interventi: Maurizio Martinuzzi (“Risultati delle prove mais 2024 in regione”) e Raffella Petris (“La biodiversità microbica e il suo ruolo nella sostenibilità in agricoltura- Progetto Cedric”), dell’Ersa; Massimo Andreotti di Cifo (“Cambiamento climatico: biostimolanti per piante in condizioni avverse”) e Andrea Cazzaniga di Netafim (“Le soluzioni innovative per un’irrigazione di precisione”).

Un focus, quindi, di sicuro interesse per gli imprenditori agricoli che saranno informati sui dati della campagna mais appena conclusa (confronto varietale, pratiche di diserbo, fertirrigazione, monitoraggio delle micotossine e dei fitofagi) potendo così orientarsi al meglio per quella nuova, ormai alle porte.