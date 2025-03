Guerra Russia-Ucraina news del 28.03.2025

Mosca: “Colpita infrastruttura energetica”. Kiev denuncia bombe su impianti di produzione del gas. Il 10 aprile ministri della Difesa della ‘coalizione dei volenterosi’ a Bruxelles

La fragile tregua arrivata dopo l’accordo annunciato dagli Usa tra Ucraina e Russia, che dovrebbe vietare gli attacchi ai siti energetici, è stata già violata? Sì secondo Mosca, ma anche secondo Kiev, oggi protagonisti di un nuovo scambio di accuse sugli ultimi attacchi nei rispettivi Paesi.

La Russia ha infatti accusato nuovamente l’Ucraina di aver sferrato attacchi contro le proprie infrastrutture energetiche ieri e oggi, violando così l’accordo che era stato raggiunto.

A puntare il dito è il ministero della Difesa di Mosca in una nota, sostenendo che l’impegno preso pubblicamente da Kiev di porre fine agli attacchi sono stati semplicemente uno “stratagemma” del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il ministero ha aggiunto che un attacco ucraino condotto con missili Himars di fabbricazione statunitense ha causato oggi un “potente incendio” e notevoli danni presso la stazione di misurazione del gas di Sudja, nella regione russa di Kursk, dove continuano i combattimenti.

Vladimir Putin solleva l’idea di un'”amministrazione transitoria” sotto l’egida dell’ONU in Ucraina

“Per che cosa?” “Organizzare elezioni presidenziali democratiche che portino all’avvento al potere di un governo competente che goda della fiducia del popolo”, ha spiegato il presidente russo.

Venerdì il presidente russo Vladimir Putin ha sollevato l’idea di una “amministrazione transitoria” per l’Ucraina, sotto l’egida dell’ONU, al fine di organizzare elezioni presidenziali “democratiche” nel Paese e poi negoziare un accordo di pace con le nuove autorità. “Potremmo naturalmente discutere con gli Stati Uniti, anche con i paesi europei e naturalmente con i nostri partner e amici, sotto l’egida dell’ONU, della possibilità di istituire un’amministrazione transitoria in Ucraina “, ha dichiarato Putin durante un incontro con i marinai russi a tarda notte a Murmansk (nord-ovest).

“Per che cosa?” “Tenere elezioni presidenziali democratiche che portino alla nascita di un governo competente che goda della fiducia del popolo, e poi avviare trattative con queste autorità per un accordo di pace e firmare documenti legittimi “, ha spiegato Putin. “Nel quadro delle attività di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, abbiamo già fatto ricorso più volte a quella che viene chiamata amministrazione transitoria “, ha aggiunto il capo del Cremlino , ricordando in particolare il caso di Timor Est nel 1999.

I rappresentanti di 30 paesi alleati si sono incontrati a Parigi per offrire garanzie di sicurezza a Kiev, facendo attenzione a non danneggiare i rapporti con Washington.

Ciò che Vladimir Putin non è riuscito a fare con i suoi attacchi all’Ucraina, lo sta provocando Donald Trump con il suo disimpegno dall’Europa. Dopo decenni di disarmo, seguiti da anni di compiacenza e cautela nei confronti del Cremlino, l’Europa ha iniziato il suo risveglio strategico. Per la terza volta, e la seconda volta a Parigi, un vertice della “coalizione dei volenterosi” si è riunito per “definire” le garanzie di sicurezza da fornire all’Ucraina in caso di accordo di pace o cessate il fuoco con la Russia.