XXXIV stagione di musica dell’associazione Kandinskij

30 marzo – 8 giugno

PALERMO

Un nuovo cartellone di livello internazionale per l’ Associazione Kandinskij che, come d’abitudine, propone una stagione primaverile e una invernale. Domenica prossima ( 30 marzo ) nella chiesa di Sant’Antonio Abate allo Steri, a Palermo, si inaugura PrimaEstate con un particolarissimo tributo del grande pianista Andrea Bacchetti a Luciano Berio, nel centenario della nascita.

PALERMO. Musica antica e note barocche, grandi interpreti internazionali e musicisti palermitani e siciliani ormai ospiti fissi dell’ Associazione Kandinskij , diretta da Aldo Lombardo : la formula non cambia, la nuova stagione di PrimaEstate è pronta a partire. E mette già a segno uno splendido colpo visto che, nell’anno in cui cade il centenario della nascita di Luciano Berio, l’inaugurazione è affidata – domenica (30 marzo) alle 19 , nella chiesa di Sant’Antonio Abate allo Steri – al pianista genovese Andrea Bacchetti che ha lavorato con il grande compositore in varie occasioni diffondendo la sua musica nel mondo. A ancora oggi è difficile rendere conto della portata del gesto creativo di Berio: che ha vissuto da protagonista i fermenti culturali del Novecento, al Conservatorio di Milano ha studiato con Ghedini, negli Stati Uniti entra in stretto contatto con le avanguardie, in Germania frequenta i corsi di Darmstadt e conosce Boulez, Ligeti, Stockhausen; ha toccato la dodecafonia, l’elettronica, l’opera, la musica da camera e la grande orchestra, e in ogni suo atto creativo ha lasciato un segno forte e senza concessioni. In questo concerto Andrea Bacchetti presenterà non soltanto musiche del suo mentore ma anche i brani che più hanno stimolato la curiosità di Berio, raccontandolo e raccontandosi; da Bach a Mozart, Schubert, arrivando a Debussy, Villa Lobos e Del Corno. Presenta l’appuntamento Andrea Penna, conduttore radiofonico e giornalista. Biglietti: 15/7/ 3 euro su www.coopculture.it

LA STAGIONE . Nicholas Robinson , uno dei violinisti più richiesti nel campo della musica antica in Italia e all’estero da oltre 25 anni, entrerà in dialogo con il pianista Lucio Garau – domenica 13 aprile alle 19 all’Oratorio di San Lorenzo – per “ Sulle spalle del gigante ”: eseguiranno due delle ultime sonate per violino e fortepiano di Mozart, la Sonata in mi bemolle maggiore KV 481 (Vienna 1785) e la Sonata in la maggiore KV 526 ( Vienna 1787). Sempre l’oratorio serpottiano si aprirà il 4 maggio a due tra i più conosciuti quintetti con chitarra di Boccherini concepiti a Madrid nel periodo di residenza spagnola. Il Quintetto n. 9 “La ritirata di Madrid” e il Quintetto n. 4 in do maggiore “Fandango ” saranno eseguiti da Dario Macaluso (chitarra), Francesco La Bruna, Francesco Palmisano (violini), Antonio Bajardi (viola) e Viviana Caiolo (violoncello) . Il quarto e quinto appuntamento del cartellone rendono omaggio a Bach: l’ 11 maggio all’Oratorio di San Mercurio, Marco Lo Cicero alla viola da gamba e Basilio Timpanaro al clavicembalo, affronteranno le tre Sonate per viola da gamba e clavicembalo (BWV 1027-1029), una delle Toccate per cembalo di Bach e la Sonata per viola da gamba e basso continuo di Georg Philipp Telemann. Si chiude l’8 giugno allo Steri con Bach sacro e profano: il soprano Alice Antichi interpreterà cantate sacre e profane del compositore tedesco in dialogo con Il Serpotta ensemble .

PROGRAMMA

Andrea Bacchetti, pianoforte

Berio 100

Johann Sebastian Bach dal Secondo libro del Clavicembalo ben temperato Preludi e Fughe: Mi maggiore BWV 878, Fa diesis minore BWV 883, La minore BWV 889

Johann Sebastian Bach / Ferruccio Busoni Preludio Corale Ich ruf’ zu dir, Herr BWV 639

Domenico Cimarosa Sonata in Do minore

Domenico Scarlatti Sonata in La maggiore K 322; Sonata in Fa minore K 238

Wolfgang Amadeus Mozart Fantasia in Re minore La 397

Franz Schubert Allegretto in Do minore D. 915; Improvviso op. 142 n. 2

Franz Liszt Consolazioni n. 3 in Re bemolle maggiore S 172

Claude Debussy Il piccolo pastore; La ninna nanna di Jimbo da Children’s Corner

Luciano Berio Brin (1990); Wasserklavier (1965); Petit Air I, Gavotte , Petit Air II da Petite Suite (1947)

Filippo Del Corno Un luogo quieto

Heitor Villa-Lobos O polichinelo da A prole do bebê n.1

Tutti i concerti sono realizzati con il contributo del Mic (Ministero della Cultura) e della Regione Siciliana (Legge 44/85 Associazioni concertistiche). Partner di rilievo l’European Orgel Festival, l’AIAM (Associazione italiana Attività Musicali), UniPa Heritage (il sistema museale dell’Ateneo palermitano), gli Amici dei Musei siciliani, il Festival A. Schweitzer e CoopCulture.