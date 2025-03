Dazi, Trump minaccia Ue e Canada. Ribera: “Tuteleremo i nostri interessi”

Il presidente Usa avverte Bruxelles e Ottawa: “Se vi coordinate contro Usa, ne imporremo altri e più alti”.

Donald Trump ha minacciato l’Unione Europea e il Canada di dazi doganali aggiuntivi se si dovessero coordinare a scapito degli Stati Uniti per rispondere alla guerra commerciale lanciata da Washington. “Se l’Unione Europea collabora con il Canada per danneggiare economicamente gli Stati Uniti, tariffe su larga scala, molto più grandi di quelle attualmente previste, verranno imposte ad entrambi per proteggere il migliore amico che ciascuno di questi due paesi abbia mai avuto!”, ha scritto Trump sul social Truth.

Ribera: “Notizia molto negativa”

Intanto da Bruxelles Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la transizione industriale, ha definito una “notizia molto negativa i nuovi dazi del 25% su tutte le automobili”. “Ci dispiace che l’amministrazione americana agisca contro il buon funzionamento del mercato globale, in un settore, quello dell’auto, che richiede condizioni di concorrenza eque e che ha bisogno di stimoli all’innovazione. Penso che sia negativo per i consumatori, negativo per l’industria. Ma ovviamente dobbiamo anche tutelare i nostri interessi come europei. Lavoreremo insieme al settore per fare in modo che la situazione sia gestibile per le nostre imprese”, ha detto entrando alla riunione del Consiglio dell’Ue tra i ministri europei dell’ambiente.

