Medio Oriente: consiglieri comunali Roma (Sce-Rf-Demos-Ev), “depositata mozione per spegnere luci Colosseo per vittime conflitto”

Roma, 02 aprile 2025 – “Nelle ultime settimane, dopo una fragile tregua, sulla popolazione civile palestinese di Gaza sono tornate a cadere le bombe. L’esercito israeliano ha lanciato una nuova offensiva, causando ancora migliaia di vittime e un numero imprecisato di sfollati. Di fronte alle atrocità di una guerra che non cessa, alle bambine e ai bambini innocenti uccisi, ai giornalisti e alle giornaliste presi di mira, alla fame e alla distruzione sulle coste del nostro stesso Mar Mediterraneo, Roma deve dare un segnale: spegnere le luci del Colosseo, per accendere le coscienze di tutte e tutti”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli (Sce), Michela Cicculli (Sce), Giovanni Caudo (Rf), Tiziana Biolghini (Rf), Sandro Petrolati (Demos), Nando Bonessio (Ev). “Un atto necessario che vuole raccogliere e dare voce alle sofferenze dei due popoli per i civili innocenti uccisi, senza dimenticare chi ha perso la vita durante l’attacco di Hamas su Israele dell’ottobre 2023 – proseguono -, che condanniamo fermamente. Allo stesso modo, condanniamo l’occupazione israeliana della Cisgiordania, lo sfollamento continuo delle comunità palestinesi dalle loro terre, mentre continua la campagna militare nella Striscia di Gaza. In questo anno e mezzo, in diretta mondiale abbiamo assistito alla ferocia della guerra, ai danni della popolazione palestinese, privata delle minime condizioni necessarie alla vita, dall’assistenza sanitaria, all’acqua e al cibo. Per questo abbiamo depositato una mozione per chiedere di ‘vestire’ in segno di lutto il Colosseo, dando disposizione di tenere spenta l’illuminazione del monumento più importante della Capitale per un’ora: un gesto per chiedere un cessate il fuoco immediato e l’apertura di corridoi umanitari sicuri per il trasporto di beni di prima necessità e medicinali alla popolazione civile palestinese costretta a vivere in condizioni inaccettabili. Sempre per dare il nostro sostegno alla pace, comunichiamo la nostra adesione alla manifestazione organizzata da Anpi e Cgil che si svolgerà in piazza del Campidoglio oggi alle 18.30”, concludono i consiglieri comunali Luparelli, Cicculli, Caudo, Biolghini, Petrolati e Bonessio.