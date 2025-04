Terni in lutto per Ilaria Sula: un nuovo femminicidio, il terzo in pochi mesi, scuote l’Umbria

(aun) – Perugia 2 apr. 025 – La comunità di Terni e l’intera regione è sconvolta per la tragica notizia della morte di Ilaria Sula, la ventiduenne scomparsa il 25 marzo scorso a Roma.

Il terzo femminicidio in Umbria, un fenomeno questo della violenza di genere che sembra non fermarsi.

Per la presidente della Regione Umbria che esprime profondo cordoglio insieme a tutta la Giunta regionale, non possiamo più permettere che ciò avvenga perché ormai la violenza sulle donne non conosce confini sociali e culturali e richiede azioni concrete.

Il caso di Ilaria Sula è emblematico di come il femminicidio non sia solo un atto criminale, ma un dramma che affonda le radici in dinamiche sociali e culturali ben più profonde.

La violenza contro le donne, spesso alimentata da relazioni malsane e squilibrate, è un fenomeno che mette in discussione la nostra capacità di educare le nuove generazioni alla parità, al rispetto e alla dignità reciproca.

La Presidente ribadisce quindi, l’importanza di intervenire tempestivamente intensificando le azioni nelle scuole e nelle università, partendo dai giovani, per promuovere una cultura di rispetto e di consapevolezza.

Oltre alla formazione nelle scuole, dobbiamo rafforzare i servizi di supporto alle vittime di violenza perché è urgente che la cultura del silenzio venga spezzata, e che ogni segnale di abuso venga ascoltato e affrontato.

La discriminazione di genere, l’oggettivazione delle donne e la cultura della violenza non devono più trovare spazio nella nostra quotidianità.

Solo un cambiamento profondo e un impegno costante delle istituzioni, dei cittadini e delle famiglie potranno contrastare efficacemente il femminicidio e garantire alle donne una vita libera da paura e violenza”.

L’assessorato regionale alle Pari opportunità evidenzia che in pochi mesi in Italia ci sono stati 15 femminicidi. Gli ultimi tre stretti in una manciata di giorni. Oggi piangiamo Ilaria, originaria di Terni e fatta a pezzi a Roma. Domani a chi di noi toccherà? La violenza contro le donne non può più essere considera un fenomeno lontano, è una realtà che riguarda tutti, ogni giorno, in ogni angolo del nostro Paese e della nostra regione.

E’il riflesso di una cultura che, purtroppo, ancora oggi giustifica il possesso dell’uomo sulla vita delle donne, la loro libertà, le loro scelte. L’assessorato regionale alle Pari opportunità lavorerà per rilanciare misure immediate per contrastare questa folle violenza, interventi essenziali per far sì che nessuna donna si senta più sola. Innanzitutto il potenziamento dei centri antiviolenza, spazi di ascolto, supporto legale e psicologico. Poi una formazione capillare su progetti scolastici e comunitari che insegnino il rispetto reciproco, l’uguaglianza di genere e la consapevolezza sulle forme di abuso: i giovani hanno bisogno di quell’educazione affettiva e relazionale che in Italia manca da sempre. Occorre poi rafforzare le misure di protezione per le vittime, chi trova il coraggio di denunciare va protetta e tutelata. Lavoriamo anche ad azioni concrete per permettere alle donne di avere quella sicurezza economica e lavorativa che spesso è una leva fondamentale per allontanarsi da relazioni con uomini violenti. Allo stesso tempo occorre intensificare i controlli sugli uomini che hanno già compiuto atti di violenza. Per fare questo servono leggi più incisive e deterrenti: siamo di fronte a un’emergenza sociale che le donne pagano con la loro vita e questo è inaccettabile.

La violenza si combatte con la cultura per l’Assessorato regionale all’Istruzione e si deve partire dalle scuole, parlare ai ragazzi, insegnare il rispetto, l’affettività, l’educazione sentimentale. Creare un programma che possa davvero fare la differenza. Perché un amore che uccide non è amore. Perché chi ama non possiede, non controlla, non annienta. Questo cambiamento deve partire anche dai banchi di scuola, deve essere responsabilità delle istituzioni e deve diventare un impegno collettivo.