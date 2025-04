Un ciclo di tre concerti al tramonto all’Orto Botanico di Palermo: lunedì 14 aprile, Elia Cecino al piano ([MUSICA][PALERMO][ORTO BOTANICO] Un ciclo di tre concerti al tramonto all’Orto Botanico di Palermo

ORTO BOTANICO | PALERMO

Lunedì 14 aprile – ore 18.30

Elia Cecino, pianoforte

PALERMO. Nell’anno in cui l’Orto Botanico di Palermo festeggia il suo 230° anniversario, un ciclo di tre concerti al tramonto, coinvolgenti, adatti alla primavera: UNIPA Heritage – Sistema Museale di Ateneo e il Dipartimento di Scienze umanistiche, in collaborazione con gli Amici del Teatro Massimo e CoopCulture, hanno costruito il mini cartellone “ Musica in giardino ” che si apre lunedì (14 aprile) alle 18.30 in Sala Lanza con un recital del giovane ma già molto apprezzato, il pianista trevigiano Elia Cecino , recente vincitore del primo premio al Iturbi International Piano Competition 2023 di Valencia, dove la giuria presieduta da Joaquín Achúcarro, gli ha conferito anche i premi speciali per la migliore interpretazione di un concerto di Beethoven e per la migliore interpretazione della musica di Chopin. Cecino [Treviso, 2001] ha già all’attivo due CD [Suonare Records e On Classical] e dal 2014 si esibisce regolarmente nelle maggiori sale europee. Per questo recital all’Orto Botanico Elia Cecino ha scelto musiche di Gubaidulina, Bach, Mendelssohn, Ravel, Schumann .

Il concerto, costruito con gli Amici del Teatro Massimo, è un ingresso libero .

Il programma, impaginato da Anna Tedesco del Dipartimento di Scienze umanistiche, proseguirà lunedì 9 giugno alle 18.30 con “ Mandolino, che passione! ”, protagonista l’Orchestra a plettro del Conservatorio Scarlatti diretta da Emanuele Buzi. Poi lunedì 30 giugno alle 18.30 un “ Omaggio ad Alessandro Scarlatti nel tricentenario della morte ” segna il ritorno a Palermo del grande controtenore fiorentino Filippo Mineccia considerato uno dei maggiori interpreti del repertorio barocco, accompagnato da un ensemble d’archi, composto da Gabriele Politi e Iben Bogvad Kejser ai violini, Giorgio Chinnici alla viola, Viviana Caiolo al violoncello, e Basilio Timpanaro al clavicembalo. Musiche vocali e strumentali di Alessandro Scarlatti e di suoi contemporanei.

Biglietti 5 euro (4 euro per gli studenti Unipa).

Info e prenotazioni su www.coopculture.it

Elia Cecino, pianoforte