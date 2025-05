Guerra Russia-Ucraina news del 12.05.2025

Mentre gli Usa insistono per un cessate il fuoco immediato e Zelensky ha sfidato Putin a incontrarsi di persona in Turchia giovedì 15 maggio, la Russia non accenna a diminuire gli attacchi contro l’Ucraina. Questa mattina un raid di droni russi contro l’infrastruttura ferroviaria ucraina nella regione di Donetsk ha ferito un macchinista di un treno merci civile. “Le proposte di tregua vengono ignorate, gli attacchi ostili alle infrastrutture ferroviarie continuano”, ha riferito la società ferroviaria ucraina Ukrzaliznytsia in un post su Telegram.

Le autorità locali hanno riferito che domenica tre persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella città di Rylsk, nella regione russa di Kursk. L’attacco missilistico ha colpito un edificio alberghiero, ha riferito l’ agenzia di stampa statale TASS , citando il governatore regionale Alexander Khinshtein . “Due uomini hanno gravi ferite da schegge alla testa e alle braccia, oltre a fratture: sono in gravi condizioni. “Un’altra donna ha riportato ferite da schegge all’avambraccio e alla coscia; « La sua vita non è in pericolo », ha aggiunto Khinshtein.

Secondo la TASS , l’esercito russo ha affermato di aver reagito e distrutto con un missile Iskander-M “un lanciarazzi multiplo Himars, nell’oblast’ di Sumy, che le forze armate ucraine avevano utilizzato per bombardare Rylsk, nell’oblast’ di Kursk ” .

I combattimenti in prima linea non diminuiscono di intensità, riferisce lo Stato Maggiore ucraino

In totale, domenica si sono verificati 155 scontri, con l’esercito russo che ha attaccato nell’Ucraina orientale e meridionale, ha riferito lunedì mattina lo Stato maggiore ucraino . Nel dettaglio, lo Stato maggiore ha segnalato 65 attacchi aerei con 125 bombe guidate, 3.500 colpi di artiglieria e l’impiego di 3.443 droni kamikaze nelle oblast’ di Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Secondo lo Stato Maggiore, le forze russe hanno effettuato 70 assalti in direzione di Pokrovsk.

Oltre a queste battaglie in prima linea, l’aeronautica militare ucraina segnala che la Russia ha lanciato attacchi notturni utilizzando 108 droni Shahed e droni simulati, esche. Lunedì mattina l’esercito ha dichiarato di averne abbattuti 55 e che 30 non sono riusciti a colpire il bersaglio. Secondo l’esercito ucraino, le oblast’ colpite dall’attacco notturno comprendevano Odessa, Mykolaiv, Donetsk e Zhytomyr. Secondo quanto riferito dalle autorità regionali il 12 maggio, questi attacchi hanno provocato almeno 22 feriti nelle ultime 24 ore.

Nonostante le richieste di tregua avanzate da Kiev e dai suoi partner, il Cremlino insiste per avviare negoziati senza un cessate il fuoco incondizionato.