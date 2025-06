Dal 20 giugno torna Fuori Orario al Museo Salinas

Aperture straordinarie serali, musica dal vivo e visite speciali

Il Museo Archeologico Salinas da vivere anche la notte grazie a “Fuori Orario ”, rassegna estiva che anima le serate del Museo con aperture straordinarie fino alle 23, concerti dal vivo a ingresso gratuito e speciali visite guidate serali alla collezione archeologica del museo (il biglietto include un calice di vino e può essere acquistato in biglietteria o online su CoopCulture).

Ogni venerdì e sabato sera dal 20 giugno al 12 luglio , dalle 19 un appuntamento diverso. I concerti iniziano alle 19 nel chiostro dove è possibile anche prendere un drink o un aperitivo mentre le visite guidate sono previste In due turno, alle 20:45 e alle 21:45.

Venerdì 20 giugno primo appuntamento con il gruppo Coral Arte Flamenco che presenta “ Pura Gitana” : uno spettacolo intenso ed evocativo che fonde danza, canto e chitarra flamenca in un omaggio all’anima ribelle e passionale della cultura gitana andalusa.

Sabato 21 giugno tocca invece ad Alessandro Venza & Letizia Guastella

Un duo che attraversa il Mediterraneo e l’Atlantico, intrecciando Blues, Rebetiko, Maloyà, Afrobeat, Balkan e Cumbia. Alessandro Venza, polistrumentista e viaggiatore sonoro, fonde stili e ritmi da Mali, Grecia, La Réunion e Americhe. Letizia Guastella, sassofonista siciliana dal background jazz, porta in scena energia e versatilità con sonorità che spaziano dal funk all’electro swing.

Ancora venerdì 27 giugno sarà la volta di “ Sarau du Choro”, Stefano Fabbiane e Carmelo Farina propongono un concerto dedicato al choro , raffinato genere brasiliano, con brani di Nazareth, Pixinguinha, Paulinho da Viola e Villa-Lobos, arrangiati per due chitarre.

Sabato 28 ci sarà Camere dello Scirocco un trio che esplora melodie e ritmi tradizionali dall’Europa dell’Est e dal Vicino Oriente, composto da Francesca Schillaci (voce), Davide Lopes (oud, baglama) e Armando Fiore (percussioni).

GLI APPUNTAMENTI DI LUGLIO

4 luglio ore 19

Pura Bossa Nova

Alessandro Panicola racconta e interpreta i grandi classici della Bossa Nova e del Samba-Canção, da Jobim a Caetano Veloso, in un concerto intimo e coinvolgente che unisce musica, parole e partecipazione del pubblico.

5 luglio ore 19

TrioFado

Il TrioFado propone una selezione di fado tradizionale e brani contemporanei della musica popolare portoghese. Con Francesca Ciaccio (voce), Roberto Buscetta (guitarra de fado), Toni Randazzo (viola de accompagnamento)

11 luglio ore 19

Cerchio di tamburi

Unisciti al cerchio magico! Non servire saper suonare: ti forniremo uno strumento e ti guideremo in un’esperienza collettiva di ritmo, ascolto e libertà espressiva. Perfetto per chi vuole divertirsi, connettersi agli altri e liberare energia attraverso il suono.

12 luglio ore 19

Festa degli Echi | Collettivo About

Una serata dedicata alla scena underground palermitana, con un live showcase firmato About , casa di produzione musicale fondata nel 2022 da Robinson De Almeida . Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio concreto di crescita personale e artistica per giovani musicisti e creativi della città, diventando un punto di riferimento per chi vuole emergere nella scena indipendente.

Il collettivo si distingue per un approccio professionale e inclusivo, che valorizza le diverse voci dell’underground attraverso produzioni curate e collaborazioni dinamiche. Durante la serata si alterneranno sul palco: Chiara Bruno, Maiogabri, Vinnie, Oreto. Un mix di sonorità fresche, identità musicale in dialogo e vibrazioni autentiche per concludere la rassegna Fuori Orario con un’atmosfera intensa e contemporanea.