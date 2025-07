Palermo: University Prize al prof. Antonio Giordano

“Ricevere il Palermo University Prize è stata per me un’emozione autentica. In un luogo di straordinaria bellezza e storia come lo Steri, nel cuore di Palermo, ho avuto l’onore di condividere le mie ricerche su genetica, ambiente e cancro, parlando del principio One Health che da anni guida il nostro impegno scientifico.

Ringrazio profondamente il Magnifico Rettore Prof. Massimo Midiri e il Prof. Antonio Russo per l’onorificenza ricevuta e per l’accoglienza calorosa. È stato un momento importante anche per SHRO Italia, che ha contribuito alla nascita di nuovi laboratori all’interno dell’Ateneo. L’inaugurazione di questa mattina è un passo importante per l’Università e per la collaborazione instaurata con la Sbarro Health Research Organization.

Palermo, con la sua forza e la sua memoria, è il luogo giusto per parlare di prevenzione, giustizia ambientale e ricerca. In territori segnati, come la Terra dei Fuochi, abbiamo visto con chiarezza come il rispetto dell’ambiente significhi anche tutela della salute pubblica.

Il premio ricevuto non è solo un riconoscimento personale, ma un incoraggiamento a continuare a credere nella scienza come motore di riscatto sociale”.

Grazie, Palermo.

Università di Siena College of Science and Technology at Temple University Polo scientifico internazionale Giovan Giacomo Giordano Sbarro Health Research Organization Scuola Superiore Meridionale Temple University

Lunedì 30 giugno, alle 10:00, nella Sala delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri (Piazza Marina, 61) si tiene la cerimonia di conferimento del titolo onorifico “Palermo University Prize” ad Antonio Giordano.

Programma

Saluti

Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo

Ada Maria Florena, Prorettrice alla Vivibilità e al Benessere Lavorativo

Giorgio Stassi, Direttore del Dipartimento di Medicina di Precisione in Area Medica, Chirurgica e Critica

Lettura della motivazione

Antonio Russo, Presidente del COMU (Collegio degli Oncologi Medici Universitari) e Vice Direttore della Scuola di Dottorato

Conferimento del titolo onorifico “Palermo University Prize” ad Antonio Giordano

Lectio Magistralis

Antonio Giordano

Geni Ambiente e Cancro