Mattarella in visita ufficiale in Kazakhstan
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita ufficiale nella Repubblica del Kazakhstan dal 28 al 30 settembre.
Lunedì 29, il Presidente Mattarella sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, al Palazzo Presidenziale. Al termine dei colloqui i due Capi di Stato rilasceranno dichiarazioni alla stampa.
Mattarella si trasferirà, quindi, al Senato dove avrà un incontro con il Presidente del Senato, Maulen Ashimbayev. Nel pomeriggio incontrerà la collettività italiana.
Il 30 settembre mattina, il Capo dello Stato parlerà alla Scuola nazionale per la Pubblica Amministrazione di Astana e visiterà il parco tecnologico IT-HUB che ospita oltre 1.400 aziende tecnologiche e numerose startup.
Partirà, quindi, per Baku per la visita ufficiale nella Repubblica dell’Azerbaigian (dal 30 settembre al 1° ottobre).
Astana, 28/09/2025 (II mandato)