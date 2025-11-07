

Il Presidente Mattarella al Congresso dell’Associazione Italiana Oncologia Medica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia inaugurale del XXVII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), in programma a Roma dal 7 al 9 novembre.

L’evento è stato aperto da Francesco Perrone, Presidente dell’AIOM. Massimo Di Maio, Presidente eletto dell’Associazione, ha portato il saluto del ministro della salute, Orazio Schillaci, seguito dall’intervento di Maria Domenica Castellone, Vice Presidente del Senato.

La cerimonia si è conclusa con una special lecture di Stefano Mancuso, neuroscienziato e saggista, dal titolo “Ambiente e cancro”.

Roma, 07/11/2025 (II mandato)