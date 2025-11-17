Corte dei Conti: No al Ponte sullo stretto di Messina

Logo e intestazione della Corte dei conti

Ufficio Stampa – Comunicato stampa n. 28 del 17/11/2025

PONTE, CORTE CONTI: NO A VISTO DI LEGITTIMITA’ III ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE MIT-STRETTO MESSINA SPA

La Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza di oggi, 17 novembre 2025, non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il decreto del 1° agosto 2025, n. 190, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante «Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria». Approvazione III Atto aggiuntivo alla convenzione del 30 dicembre 2003, n. 3077, fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Stretto di Messina spa.

Le motivazioni, in corso di stesura, saranno rese note entro trenta giorni, con apposita Deliberazione.

