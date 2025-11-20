Teatro Castioglion Fiorentino in scena “Vado a vivere con me”

Domenica 23 novembre nuovo doppio appuntamento speciale al Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino con Jonathan Canini in “Vado a vivere con me”. L’evento è a cura di Officine della Cultura.

Domenica 23 novembre, con doppia replica alle ore 17 e alle ore 21, la comicità arriverà al Teatro Comunale Mario Spina in un evento speciale a cura di Officine della Cultura

Il Teatro Comunale Mario Spina si prepara a riempirsi di risate e grande energia: l’arrivo di Jonathan Canini con “Vado a vivere con me” ha già registrato il tutto esaurito per entrambe le repliche, confermando l’entusiasmo del pubblico e la forte attesa che precede l’imminente avvio della nuova stagione teatrale. Un incontro speciale, dunque, per Castiglion Fiorentino, che accoglie uno dei volti più amati della comicità toscana in un appuntamento a cura di Officine della Cultura.

Domenica 23 novembre, con spettacoli alle 17 e alle 21, Jonathan Canini porterà sul palco il suo successo scritto insieme a Walter Santillo, che firma anche la regia. Una doppia occasione – sold out ormai da diversi giorni – per assistere a uno spettacolo capace di trasformare la quotidianità in un trionfo di comicità irresistibile.

Tra fatti realmente accaduti, monologhi travolgenti e disavventure esilaranti, Canini racconta con ironia le prove che accompagnano il primo passo fuori dal “nido” familiare: cucinare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirare… incombenze che, viste per la prima volta, possono diventare veri e propri incubi. Sotto la guida brillante di Santillo si trasformano invece in pura comicità. Reduce dal grande successo di “Cappuccetto Rozzo” – oltre 25.000 spettatori in tre anni di repliche – Canini approda a Castiglion Fiorentino portando con sé tutta la verve che lo ha reso celebre sui social e nei teatri toscani, dove continua a inanellare un sold out dopo l’altro. Sul palco ritroveremo anche i personaggi che lo hanno reso famoso: Pamela di San Miniato, Il Fattone, L’Anticiclone Africano e molti altri.

Prossimo evento in cartellone, previsto per sabato 13 dicembre con inizio alle ore 21:00, sarà lo spettacolo “In Arte son Chisciottə” liberamente ispirato a “Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes. Una produzione Officine della Cultura su testo di Samuele Boncompagni con Luisa Bosi, Elena Ferri, I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo e una scena abitata da scenografi, tecnici e operatori video. Regia di Luca Roccia Baldini. “Una nuova prova per il Fantasioso nobiluomo della Mancia, cavaliere errante, disfacitore di offese, raddrizzatore di torti” nonché spettacolo vincitore del contest #SociaLive promosso da Agis e Meta.

Informazioni e prevendita presso Officine della Cultura, Via Vittorio Veneto 180/2, Arezzo – tel. 0575 27961 e 338 8431111 – con orario 10:00 > 13:00 e 15:30 > 18:00 – biglietteria@officinedellacultura.org. Prevendita online su www.ticketone.it. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il luogo del concerto con apertura un’ora prima dell’inizio. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.

La stagione del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino è a cura di Comune di Castiglion Fiorentino e Officine della Cultura con il contributo di Unicoop Firenze. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org.