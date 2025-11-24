Palazzo Donini si accende di rosso: la presidente Proietti, “una luce contro la violenza sulle donne”

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, Palazzo Donini, sede della Giunta della Regione Umbria, si è illuminato di rosso già da questa sera, come segno visibile dell’impegno istituzionale nella lotta alla violenza. L’illuminazione rimarrà accesa oggi e domani, accompagnando le iniziative dedicate al 25 novembre.

“La luce rossa che da stasera avvolgerà Palazzo Donini è un richiamo forte e necessario, la violenza contro le donne è una ferita che riguarda tutta la comunità e che nessuno può ignorare” afferma la presidente della Regione Stefania Proietti. “Vogliamo lanciare un messaggio chiaro: non ci giriamo dall’altra parte. Nessuna donna deve affrontare la violenza da sola, e il 25 novembre deve ricordarci che il nostro impegno è quotidiano, concreto e condiviso”.

L’illuminazione del palazzo istituzionale vuole essere un invito alla consapevolezza e alla vigilanza civile, affinché il tema non sia confinato alla sola ricorrenza del 25 novembre.

“La cultura del rispetto va costruita ogni giorno, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle famiglie, nella vita pubblica”, prosegue la presidente. “Accendere Palazzo Donini significa accendere l’attenzione, la responsabilità e il coraggio collettivo. L’Umbria si stringe intorno alle donne e ribadisce con forza che la violenza si combatte insieme”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Regione per la prevenzione della violenza di genere e per il rafforzamento della rete di protezione e sostegno alle donne.