Palermo Violenza di genere. Domani il “VIOLENZOMETRO” nelle scuole

Marina Pellitteri

Inizierà domani 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la distribuzione nelle scuole superiori di Palermo del “Violenzometro”, uno strumento pensato e realizzato da InformaGiovani ETS e dalla rete internazionale IGNet, nell’ambito delle sue attività di prevenzione della violenza di genere rivolte ai giovani, alle giovani, alle organizzazioni giovanili e al mondo dell’istruzione.
Lo strumento, che sarà anche prodotto e distribuito in altre lingue in diversi paesi europei dai partner internazionali di InformaGiovani, è stato pensato per far comprendere come la violenza possa manifestarsi con metodi e comportamenti molto diversi dalla mera violenza fisica, suggerendo quando possa essere necessario chiedere aiuto e supporto o rivolgersi alle Forze dell’Ordine.
Oltre ad essere distribuito direttamente nelle scuole dai volontari e dalle volontarie di InformaGiovani, il “violenzometro” sarà disponibile online e potrà anche essere scaricato gratuitamente e personalizzato da chi volesse stamparlo e distribuirlo.

Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

