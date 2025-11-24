Siena in scena “Il Piccolo Principe in arte Totò”

Giovedì 27 novembre lo spettacolo inserito nel cartellone Sipario Blu

della stagione curata dal direttore artistico dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli

“Il Piccolo Principe in arte Totò”

Ai Rozzi la vita giovanile del maestro della comicità

La vita giovanile di Antonio De Curtis, uno dei più grandi attori e maestri della comicità internazionale che Napoli abbia mai partorito. E’ lo spettacolo “Il Piccolo Principe in arte Totò” con Antonio Grosso e Antonello Pascale e che andrà in scena giovedì 27 novembre al Teatro dei Rozzi spettacolo del cartellone Sipario Blu della stagione 2025/2026 dei Teatri di Siena, direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli.

Lo spettacolo. “Il Piccolo Principe in arte Totò” è uno spettacolo teatrale che celebra la vita e la carriera di Totò, l’iconico attore e comico. La trama si concentra sulla sua infanzia difficile, sui suoi viaggi attraverso il mondo dell’arte, sugli amori e le delusioni, e sulla sua relazione con il pubblico e i colleghi. Lo spettacolo esplora la sensibilità e la tenacia che hanno portato Totò a diventare una figura storica del cinema italiano.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Antonio Grosso, vede scene e costumi firmati da Marco Maria Della Vecchia; light designer è Giacomo Aziz, immagine e grafica di Michele Fierro. La produzione e la distribuzione è affidata a “3ATRO Produzione & Distribuzione”