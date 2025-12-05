ATTUALITÀ

Cerimonia di inaugurazione del Viaggio della Fiamma Olimpica sulla Piazza del Quirinale

Il Presidente Mattarella alla cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma olimpica in occasione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026
Si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Viaggio della Fiamma Olimpica. La Lanterna contenente la Fiamma Olimpica – custodita per tutta la notte al Quirinale – è arrivata sulla Piazza del Quirinale, portata da un Guardiaportone in tenuta di gran gala e scortata da due Corazzieri.

Dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte della Banda Interforze, la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno svolto i loro discorsi celebrativi.

Al termine degli interventi, il Presidente del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha consegnato al Presidente Mattarella la torcia con la quale è stato acceso il braciere della Fiamma Olimpica.

Il sorvolo delle Frecce Tricolori ha concluso la cerimonia dando ufficialmente il via al viaggio della Fiamma che inizierà, dal 6 dicembre, il suo percorso attraverso luoghi simbolo di Roma, per poi snodarsi lungo 12.000 chilometri in 63 giorni e attraversare 110 province.

