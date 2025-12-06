Aviaria: confermato un caso di virus H5N5 nell’uomo

Primo caso umano al mondo di virus H5N5, cosa dice l’Oms

“Il 15 novembre scorso l’Organizzazione mondiale della sanità è stata informata del 71esimo caso umano confermato di influenza A(H5) dall’inizio del 2024 negli Stati Uniti d’America, primo caso umano segnalato negli Usa da febbraio 2025”, comunica l’agenzia ginevrina. “Il 20 novembre il sequenziamento di laboratorio dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) statunitensi ha confermato il virus come influenza A(H5N5)”. Si tratta del “primo caso umano segnalato a livello globale causato da un virus influenzale A(H5N5)”, precisa l’Oms. “Il paziente – spiega – ha sviluppato sintomi, tra cui febbre, durante la settimana terminata il 25 ottobre. Nella settimana terminata l’8 novembre è stato ricoverato in ospedale per una grave malattia ed è successivamente deceduto il 21 novembre”.

