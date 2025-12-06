Mattarella alla cerimonia di chiusura di “Palermo capitale italiana del volontariato 2025”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla cerimonia di chiusura di “Palermo capitale italiana del volontariato 2025”. L’evento si è svolto al Teatro Massimo del capoluogo siciliano e ha simbolicamente segnato il passaggio di consegne da Palermo a Modena, capitale italiana del volontariato 2026.

Sono intervenuti: Giuditta Petrillo, Presidente del centro di servizi per il volontariato di Palermo; Niccolò Mancini, Delegato per il volontariato del Forum nazionale del Terzo Settore; Chiara Tommasini, Presidente dell’Associazione Nazionale dei centri di servizio per il volontariato; i sindaci di Palermo e Modena, Roberto Lagalla e Massimo Mezzetti; il Presidente del centro di servizi per il volontariato Terre Estensi, Alberto Caldana; il Presidente della Regione Sicilia, Roberto Schifani. Inoltre due giovani volontarie, Chiara Runfolo e Matilda Guagliardito, hanno raccontato la loro testimonianza.

La cerimonia si è aperta con l’esecuzione dell’inno nazionale; i presenti hanno assistito alla proiezione di un video dal titolo “un anno di solidarietà e cittadinanza attiva” e all’esecuzione del brano musicale dal titolo “Siamo piccoli cantori”, brano di Alberto Maniaci e testo di Enzo Marino da parte del Coro di voci bianche del Teatro Massimo.

In chiusura, il Presidente Mattarella ha pronunciato un discorso.

Palermo, 06/12/2025 (II mandato)