Roma: Celli: no a strumentalizzazioni. Governo rafforzi risorse, mezzi e personale

Sicurezza, Celli: no a strumentalizzazioni. Governo rafforzi risorse, mezzi e personale

Roma, 11 dicembre 2025 – “Sulla sicurezza a Roma serve chiarezza. È un tema fondamentale per i cittadini e non può essere scaricato sulle amministrazioni locali. La responsabilità primaria in materia di ordine pubblico e sicurezza è del Governo e del Ministero dell’Interno, che guidano Prefetture e forze dell’ordine e che dispongono degli strumenti necessari per intervenire in modo efficace.

Per anni il centrodestra ha costruito la propria identità politica promettendo città più sicure e accusando governi e amministrazioni precedenti di lassismo, incapacità e buonismo. La sicurezza è stata presentata come il cavallo di battaglia e la soluzione come qualcosa che la destra, una volta al potere, avrebbe garantito con fermezza.

Oggi, però, alla prova dei fatti, quelle soluzioni annunciate non si vedono. Ed è scorretto e fuorviante che, di fronte a episodi di cronaca – come l’ultimo avvenuto a Roma nei pressi della stazione Jonio della Metro e che condanniamo con forza – si cerchi subito di spostare l’attenzione sul Campidoglio e sull’amministrazione capitolina, ignorando dove risiedono davvero competenze e responsabilità.

Tra l’altro l’utilizzo di un linguaggio allarmistico, che collega la sicurezza cittadina alla gestione dei flussi migratori, alimenta paure e divisioni, invece di puntare sui problemi reali di prevenzione e protezione.

Noi crediamo che la sicurezza non sia un tabù né un tema da usare come arma politica. È una priorità reale per Roma e per tutte le città italiane. Per questo chiediamo al Governo di potenziare risorse, mezzi e personale da mettere in campo, rafforzando l’attività di prevenzione e contrasto. Serve una collaborazione istituzionale seria e continua con gli enti locali, non un gioco di rimandi o di demagogia. Da parte nostra continueremo a lavorare per una sicurezza che unisca controllo del territorio, rigenerazione urbana e interventi sociali, perché solo così si costruiscono città più vivibili e realmente più sicure”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.