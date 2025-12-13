Perugia: 100mila euro per la riqualificazione del Pala Avis e del Campo ‘F. Bertolini’

Narni, dalla Regione 100mila euro per la riqualificazione del Pala Avis e del Campo ‘F. Bertolini’. De Rebotti: “Interventi che migliorano funzionalità, sicurezza e accessibilità delle strutture”

(Aun) – Perugia, 13 dicembre 2025 – Nell’ambito della rimodulazione degli interventi finanziati per il 2026 – dedicati alla realizzazione e progettazione di opere pubbliche per la sicurezza del territorio, la rigenerazione urbana e l’adeguamento delle infrastrutture – la giunta regionale dell’Umbria ha destinato 100mila euro al progetto di riqualificazione del Pala Avis e del Campo di atletica “F. Bertolini” di Narni Scalo. Un investimento che si inserisce nel percorso già avviato dalla Regione per il potenziamento dell’impiantistica sportiva e che permette di completare una serie di interventi attesi sulle due strutture.

Il progetto prevede opere di miglioramento del decoro urbano, interventi di adeguamento normativo e azioni mirate ad aumentare l’accessibilità e la fruizione per tutte le tipologie di utenti. Sono inoltre programmati lavori sulla tensostruttura e, per il Campo Bertolini, interventi indispensabili alla conclusione dell’iter relativo al Certificato di Prevenzione Incendi, insieme a un’opera di efficientamento energetico, che comprende lo spostamento delle caldaie.

“Queste risorse – dichiara l’assessore regionale Francesco De Rebotti – consentono a Narni di completare interventi significativi su due impianti centrali per la vita sportiva e sociale del territorio. Sicurezza, accessibilità e qualità degli spazi sono elementi essenziali per garantire strutture moderne e inclusive, capaci di rispondere alle esigenze delle comunità”.

“Siamo estremamente soddisfatti – afferma il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli – per un contributo che ci permette di intervenire su due impianti fondamentali per la città. Il Pala Avis rappresenta da anni un punto di riferimento per numerose associazioni e atleti di tutte le età, mentre il Campo Bertolini è un luogo identitario per la pratica sportiva. Le risorse regionali consentiranno non solo la riqualificazione complessiva delle strutture, ma anche importanti lavori di adeguamento normativo, in particolare per la messa a norma del Certificato di Prevenzione Incendi, oltre allo spostamento delle caldaie per migliorare sicurezza, sostenibilità ed efficienza energetica. È un intervento che valorizza ulteriormente il nostro patrimonio sportivo e conferma l’attenzione della Regione verso le esigenze del territorio”.