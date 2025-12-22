“I viaggi del Fotoclub Vinci: immagini dal mondo”,l

Apre la nuova sala espositiva del Comune di Vinci. A inaugurarla la mostra del Fotoclub Vinci

La mostra/reportage presentata dove sorgeva la biglietteria del Museo Leonardiano.

A Vinci è stata presentata “I viaggi del Fotoclub Vinci: immagini dal mondo”, la mostra/reportage a cura dei Soci del Fotoclub Vinci sui viaggi fotografici organizzati nei vari anni di vita del Fotoclub stesso, nell’ambito della quinta edizione del Vinci Photo Club Festival.

A ospitare la mostra, la nuova sala espositiva del Comune di Vinci, ricavata nei locali di Via Montalbano 26, laddove sorgeva la biglietteria del Museo Leonardiano.

La mostra, patrocinata dal Comune di Vinci, ha aperto al pubblico domenica 21 dicembre e rimarrà installata fino a domenica 22 febbraio 2026.

“Vinci si conferma ancora una volta luogo di cultura, di incontro e di apertura verso il mondo. La mostra allestita rappresenta non solo un racconto per immagini, ma anche il risultato di anni di passione, ricerca e condivisione da parte dei soci del Fotoclub Vinci – commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Questa iniziativa, inserita nella quinta edizione del Vinci Photo Club Festival, testimonia il valore delle associazioni culturali del nostro territorio, capaci di promuovere creatività, partecipazione e crescita collettiva. A tutti i soci del Fotoclub Vinci va il mio ringraziamento per l’impegno e la qualità del lavoro svolto, che contribuisce a rendere Vinci un punto di riferimento per la fotografia e la cultura visiva”.

La nuova sala espositiva

Nell’ambito della riorganizzazione dell’accoglienza turistica (domenica 21 è stato inaugurato anche il nuovo welcome center in Piazza della Libertà), l’amministrazione comunale di Vinci ha ricavato la nuova sala espositiva da quelli che erano i locali della biglietteria del Museo Leonardiano.

In Via Montalbano 26 verranno ospitati dunque eventi e manifestazioni già dagli ultimi giorni del 2025 (con la mostra del Fotoclub di Vinci), mentre altri sono in previsione per il nuovo anno, il 2026, che ricordiamo essere dedicato all’Ingegno leonardiano.

“La stagione degli eventi 2025 e stata straordinaria – aggiunge Daniela Fioravanti, vicesindaca con delega agli eventi e manifestazioni e ai rapporti con le associazioni.

Vinci è stata una città vivace grazie alle tante iniziative che hanno spaziato dall’arte, alla cultura, al commercio, alla valorizzazione dei prodotti locali, e anche il calendario degli eventi natalizi ha seguito lo stesso filone, con le iniziative messe in campo dalle tante associazioni territoriali a cui va il ringraziamento più grande.

Il Vinci Photo Festival si inserisce in questo calendario regalandoci un viaggio nel mondo, facendoci conoscere territori, usi e costumi.

L’Anno del Volo non poteva concludersi che nel migliore dei modi in attesa dell’Anno dell’Ingegno, che ci regalerà altrettante soddisfazioni”.

inaugurazione_mostra_fotoclub_img.jpg