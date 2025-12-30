Siena.Il 2026 si apre con il Concerto sinfonico del 1 gennaio

Appuntamento alle ore 18.30 al Teatro dei Rinnovati per il Gran Galà delle Arti Sceniche

Il 2026 si apre con il Concerto sinfonico del 1 gennaio

Tre spettacoli sold out accolgono il nuovo anno

Si aprirà con il Concerto sinfonico di Capodanno 2026, incluso nella programmazione del Gran Galà delle Arti Sceniche, il 2026 della stagione dei Teatri di Siena, curata dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli. Giovedì 1 gennaio, alle ore 18.30, il Teatro dei Rinnovati saluterà l’inizio del nuovo anno con una grande performance che sarà diretta dal maestro Marco Severi.

Il programma, eseguito dall’Orchestra Camera Strumentale di Prato e dall’Orchestra Bruno Moderna di Forlì, prevede le musiche di Rossini (“La gazza ladra” ouverture), Donizetti (“Don Pasquale” ouverture), Cjajkowsky (“Valzer dei fiori” dal balletto “Lo Schiaccanoci”), Verdi (“La battaglia di Legnano” ouverture), Rossini (“Guglielmo Tell” ouverture), Bizet (“Carmen” suite n.1 e 2) e Strauss (“Marcia” di Radetzky). Un grande appuntamento per iniziare il 2026 con i Teatri di Siena.

Un grande successo di pubblico per gli ultimi tre spettacoli del Gran Galà delle Arti Sceniche, che registrano il tutto esaurito. Sold out per “Omaggio a Rudof Nureyev”, martedì 30 dicembre, “Concerto di Capodanno 2026”, giovedì 1 gennaio e “Fire of Georgia”, con la Royal National Ballet of Georgia, in programma domenica 4 gennaio alle ore 17. Linguaggi diversi che hanno saputo celebrare il valore della cultura dal vivo promossa dai Teatri di Siena.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it).