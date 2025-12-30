“Te Women of God” al Mario Spina di Castiglion Fiorentino

Il Toscana Gospel Festival chiude la 29ma edizione con il tradizionale concerto presso il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino previsto per giovedì 1 gennaio con inizio alle ore 17:30. Protagoniste sul palco “Te Women of God”.

Segue comunicato stampa.

The Women of God al Mario Spina di Castiglion Fiorentino per il benvenuto al 2026

Il Toscana Gospel Festival chiude la sua 29ma edizione giovedì 1 gennaio 2026 al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino (ore 17.30) con l’ensemble “The Women of God” la forza del gospel al femminile che unisce teatro, chiesa e spiritualità

Giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 17.30, il Castiglion Fiorentino festeggia il 2026 con il tradizionale concerto del Toscana Gospel Festival, la rassegna gospel più importante d’Italia, giunta alla 29ma edizione.

Il concerto è in programma al Teatro Comunale Mario Spina e protagonista sarà il coro “The Women of God”, una formazione composta da un organico di nove elementi: sei cantanti, le ‘Donne di Dio’, come ci suggerisce il titolo e una band. Un vero e proprio ‘portrait on time’ con le sonorità di un tempo lontano, alla scoperta di un genere musicale che ha rivoluzionato e ispirato il mondo. In scena la musica delle grandi protagoniste quali Mahalia Jackson, Clara Wood, Sister Rosetta Tharpe. Il passaggio fra loro di un importante testimone: divulgare nel mondo la Buona Novella, il messaggio di Amore e Pace di cui le donne sono emblema.

“The Women of God” è un gruppo ormai affermato in Italia: con un decennio di tournée ha al suo attivo centinaia di concerti n teatri e chiese di tutto il Paese. Nel corso delle passate stagioni “The Women of God” ha emozionato ed entusiasmato il pubblico di molti fra i più prestigiosi teatri italiani. Fra questi citiamo: il Teatro Smeraldo di Milano, il Verdi di Firenze, il Teatro delle Celebrazioni di Bologna, il Teatro di Varese, il Teatro Verdi di Gorizia e molti ancora.

Una dedica necessaria: Rosa Parks. La XXIXª edizione del Toscana Gospel Festival porta con sé un significato speciale. L’intera rassegna è dedicata a Rosa Parks, a settant’anni dal suo gesto del 1° dicembre 1955 a Montgomery, Alabama. Quel gesto semplice e radicale – rifiutarsi di cedere il posto su un autobus a un passeggero bianco – divenne la scintilla di un cambiamento epocale, dando avvio al boicottaggio dei bus e diventando simbolo universale della lotta per i diritti civili. Ricordare Rosa Parks oggi, in un festival che celebra la tradizione afroamericana del gospel, significa illuminare il legame profondo tra musica, memoria e diritti. Significa riconoscere che il gospel non è solo canto: è resistenza, è comunità, è storia viva. La sua voce silenziosa, quel giorno a Montgomery, continua a parlarci attraverso le voci dei cori, attraverso il ritmo, l’energia, la spiritualità che da sempre ispirano questo festival. Dedicarle l’edizione 2025 è un atto di gratitudine e di continuità: un invito a non dimenticare, a restare vigili, a custodire il valore dell’uguaglianza e della dignità.

Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Officine della Cultura, realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Castiglion Fiorentino, Unicoop Firenze, Caurum e Caffè River.