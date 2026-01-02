Siena: Il 2026 si apre con Fire of Georgia

Ultimo appuntamento del cartellone “Gran galà delle arti sceniche” domenica 4 gennaio alle ore 17

Il 2026 si apre con Fire of Georgia:

grande danza internazionale sul palco dei Rinnovati

Il 2026 si apre nel segno della grande danza internazionale al Teatro dei Rinnovati di Siena. Domenica 4 gennaio, alle ore 17, il palco del teatro cittadino ospiterà Fire of Georgia, spettacolo inserito nel cartellone del Gran Galà delle Arti Sceniche e secondo appuntamento dell’anno 2026 della stagione teatrale sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli.

Già acclamato dal pubblico di tutto il mondo, Fire of Georgia è uno spettacolo “da urlo”, capace di conquistare e travolgere gli spettatori con la forza primordiale della danza georgiana. La Colchide, terra del mito di Medea e Giasone, oggi conosciuta come Georgia, rivive sul palcoscenico attraverso le straordinarie performance dell’ensemble diretto da Gela Potskhishvili e Maia Kiknadze, che porta in scena una celebrazione intensa e suggestiva della propria cultura.

Il talento atletico e la tecnica virtuosa dei danzatori si esprimono in acrobazie mozzafiato e nelle celebri prodezze maschili “sulle punte”, eseguite con stivali sottili e privi di imbottitura, mentre le danzatrici, avvolte in raffinati abiti di seta, incantano il pubblico con movimenti leggeri e un’eleganza eterea che le fa apparire sospese, quasi fluttuanti sul ghiaccio. L’armonia dei movimenti si fonde con una potenza scenica al limite dell’umano, dando vita a uno spettacolo capace di emozionare e sorprendere. Fire of Georgia si presenta come un vibrante mosaico di danze, costumi e musiche che raccontano la storia delle diverse regioni della Georgia. Alcune coreografie affondano le proprie radici addirittura nell’VIII secolo a.C. e, nonostante l’origine antichissima, conservano una forza espressiva e una modernità tali da aver ispirato anche le più note pop-star contemporanee. Tradizione e contemporaneità dialogano così in uno spettacolo unico, sospeso tra grazia ed energia, memoria e slancio verso il futuro.

Fire of Georgia sarà il quinto sold out che chiude il Gran Galà delle Arti Sceniche dopo l’Omaggio a Rudolf Nureyev e del Concerto di Capodanno diretto dal Maestro Marco Severi, un inizio di 2026 carico di entusiasmo e qualità, che conferma la volontà della direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli di proporre al pubblico senese appuntamenti di alto profilo, capaci di unire spettacolarità, cultura e respiro internazionale. Il Teatro dei Rinnovati si conferma così luogo privilegiato di incontro tra le arti sceniche e il grande pubblico, pronto a lasciarsi infiammare dalla danza e dalla forza evocativa della Georgia.

La stagione teatrale proseguirà con la prosa: il cartellone del “Sipario Rosso” ha in programma, da venerdì 9 gennaio, “La Vedova Scaltra” con Caterina Murino e l’amichevole partecipazione vocale di Jean Reno.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it).