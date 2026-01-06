Groenlandia, Europa a Trump: “Appartiene a suo popolo”

“La Groenlandia appartiene al suo popolo”. Lo hanno affermato in una dichiarazione congiunta i leader di Italia (Giorgia Meloni), Francia (Emmanuel Macron), Germania (Friedrich Merz), Polonia (Donald Tusk), Spagna (Pedro Sánchez), Regno Unito (Keir Starmer) e Danimarca (Mette Frederiksen).

Nella nota i leader affermano che “la sicurezza artica rimane una priorità chiave per l’Europa e per la sicurezza internazionale e transatlantica” e sottolineano che la Nato ha chiarito che la regione artica è prioritaria, con gli Alleati europei che “stanno intensificando la presenza, le attività e gli investimenti per mantenere l’Artico sicuro e scoraggiare gli avversari”. Ricordano inoltre che “il Regno di Danimarca – inclusa la Groenlandia – fa parte della Nato” e ribadiscono che “la sicurezza nell’Artico deve essere ottenuta collettivamente, insieme agli alleati della Nato”, compresi gli Stati Uniti, rispettando i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l’integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini: “Questi sono principi universali, e non smetteremo di difenderli”.