Teatro dei Rinnovati Caterina Murino illumina “La vedova scaltra” di Goldoni

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 gennaio torna il cartellone “Sipario Rosso” ai Rinnovati

Sabato 10 alle ore 18.30 l’incontro con il pubblico nel foyer del teatro

Caterina Murino illumina “La vedova scaltra” di Goldoni

Una donna libera. Quattro pretendenti. Un gioco sottile di intelligenza, ironia e sentimento. E’ “La vedova scaltra”, in scena sul palco del Teatro dei Rinnovati venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 gennaio. Dopo l’enorme successo degli appuntamenti del “Gran Galà delle arti sceniche”, che hanno contraddistinto il periodo natalizio, torna la programmazione del cartellone “Sipario Rosso” della stagione 2025/2026 dei Teatri di Siena, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Caterina Murino dà volto e voce a Rosaura, interpretando una protagonista brillante, ironica e profondamente moderna. Una presenza carismatica che illumina la scena e rende questo classico goldoniano ancora più vivo e attuale. Sabato 10 gennaio alle ore 18.30 nel foyer del teatro la compagnia incontrerà il pubblico.

La trama. Rosaura è giovane, brillante, vedova…e tutt’altro che disposta a scegliere il suo futuro compagno senza prima metterlo alla prova. Tra intrighi amorosi e maschere veneziane, “La vedova scaltra” è una commedia irresistibile, moderna e sorprendentemente attuale, dove l’astuzia femminile diventa strumento di emancipazione e consapevolezza. Goldoni firma una macchina comica perfetta, primo grande passo verso la sua Riforma del teatro: via le maschere, spazio ai caratteri, alla psicologia, alla verità dell’animo umano. È già l’eco de “La locandiera”, è già il racconto di una donna che sceglie, decide, si afferma. Un viaggio nella Venezia eterna, sospesa tra bellezza e decadenza, tra avventura, amore, amicizia e conflitto. Un classico che parla al presente.

Lo spettacolo andrà in scena sul palco del Teatro dei Rinnovati venerdì 9 e sabato 10 gennaio alle ore 21 e domenica 11 gennaio alle ore 17. Caterina Murino interpreta Rosaura e dividerà il palco con Enrico Bonavera (nel ruolo di Arlecchino), Giorgio Borghetti, Mino Manni, Patrizio Cigliano e Serena Marinelli; Jean Reno sarà protagonista di un’amichevole partecipazione vocale. Ne “La vedova scaltra” della Compagnia Molière Teatro Quirino Roma, la regia e l’adattamento sono affidati a Giancarlo Marinelli. Le scene sono di Fabiana Di Marco, le video proiezioni di Francesco Lopergolo, i costumi del Nicolao Atelier di Venezia.