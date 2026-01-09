Venezuela, Machado vola a Washington, missione ‘far cambiare idea a Trump’

Washington – Potrebbe essere l’ultima speranza per Maria Corina Machado di convincere Donald Trump che è lei la persona giusta per governare il Venezuela. La leader dell’opposizione sarà a Washington la settimana prossima, come confermato dallo stesso presidente durante un’intervista con Fox News. “Non vedo l’ora di salutarla”, ha detto.

La Casa Bianca per ora non ha fornito molti dettagli sull’incontro, ad esempio se riceverà l’ex deputata venezuelana nello Studio Ovale e quali saranno i temi che si discuteranno. Machado sarebbe pronta a consegnare a Trump il suo Premio Nobel per la Pace. “Oggi voglio dire, a nome del popolo venezuelano, quanto siamo grati per la coraggiosa missione di Trump”, aveva dichiarato la 58enne durante la trasmissione “Hannity” di Fox News, questa settimana. Secondo il presidente, sarebbe un grande onore per lui se la leader venezuelana facesse quel gesto.